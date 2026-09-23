Емилиен Жаклен пропуска предстоящия сезон в биатлона

Олимпийският шампион с щафетата на Франция по биатлон Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон, след като реши да се съсредоточи върху колоезденето. Това съобщава вестник "Екип", позовавайки се на информация на френската федерация.

Спортистът обаче уточни, че няма планове да се оттегля от биатлона.

„Реших да продължа да се занимавам с колоездене през следващите няколко месеца и следователно няма да се бъда част от отбора по биатлон следващата зима. Моето пътешествие в биатлона не е приключило. Целта му е Олимпийските игри през 2030 година“, каза Жаклен.

31-годишният французин има още в кариерата си два сребърни и един бронзов медал от Олимпийски игри. Той е спечелил и пет отличия от Световни първенства по биатлон.