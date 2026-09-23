БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва...
Чете се за: 01:57 мин.
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък -...
Чете се за: 00:50 мин.
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас...
Чете се за: 03:47 мин.
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Емилиен Жаклен пропуска предстоящия сезон в биатлона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Французинът е решил да се съсредоточи върху колоезденето.

Емилиен Жаклен пропуска предстоящия сезон в биатлона
Слушай новината

Олимпийският шампион с щафетата на Франция по биатлон Емилиен Жаклен ще пропусне предстоящия сезон, след като реши да се съсредоточи върху колоезденето. Това съобщава вестник "Екип", позовавайки се на информация на френската федерация.

Спортистът обаче уточни, че няма планове да се оттегля от биатлона.

„Реших да продължа да се занимавам с колоездене през следващите няколко месеца и следователно няма да се бъда част от отбора по биатлон следващата зима. Моето пътешествие в биатлона не е приключило. Целта му е Олимпийските игри през 2030 година“, каза Жаклен.

31-годишният французин има още в кариерата си два сребърни и един бронзов медал от Олимпийски игри. Той е спечелил и пет отличия от Световни първенства по биатлон.

#Емилиен Жаклен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
1
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас":...
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
2
Посланичката на Португалия у нас е намерена мъртва в дома си
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ
3
Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан бяха изложени в галерия в Париж
5
"Той беше най-великият сред нас": 69 картини на Пол Сезан...
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на България (СНИМКИ)
6
С тържествен ритуал Бургас отбеляза 118 години от Независимостта на...

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
5
Храбра България срази европейския шампион Полша в трилър
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти
6
Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв....

Още от: Зимни

Милена Тодорова и Владимир Илиев ще представляват България на Фестивала на биатлона в Мюнхен
Милена Тодорова и Владимир Илиев ще представляват България на Фестивала на биатлона в Мюнхен
Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова
Чете се за: 05:22 мин.
Контузия спря устрема на Александър Овечкин Контузия спря устрема на Александър Овечкин
Чете се за: 01:17 мин.
Кевин Хейс прекрати кариерата си Кевин Хейс прекрати кариерата си
Чете се за: 01:32 мин.
Лора Христова: Спортът ни обединява като нация Лора Христова: Спортът ни обединява като нация
Чете се за: 04:30 мин.
Атанас Фурнаджиев влезе в Изпълкома на Международния съюз по биатлон Атанас Фурнаджиев влезе в Изпълкома на Международния съюз по биатлон
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Три години по-късно: Делото "Филип" тръгва отначало
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев "Градовете и селата ни са заприличали на Лас Вегас": Забраняваме светлините на казината и рекламата на хазарта, заяви Радев
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора Трима загинаха при тежка катастрофа на пътя Казанлък - Стара Загора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме Демерджиев с критики към прокуратурата: Не може да се причисли като наша бухалка, продължава да служи на тези, които проверяваме
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Ще поскъпне ли хлябът?
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Наградите "Джон Атанасов": Как България открива и развива...
Чете се за: 03:47 мин.
Общество
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Чете се за: 02:02 мин.
Общество
По-близо ли е мирът в Украйна и Близкия изток?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ