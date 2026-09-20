Лора Христова: Спортът ни обединява като нация

Лора Христова вече е насочила поглед към новия зимен сезон и следващите големи предизвикателства в своята кариера. Бронзовата олимпийска медалистка от Милано/Кортина 2026 разказа в интервю за предаването "Арена спорт“ за усилената си подготовка, емоциите от олимпийския успех и амбициите си за бъдещето.

В момента Христова се намира в един от най-тежките периоди от подготовката си, като тренировъчният процес е свързан с натрупването на сериозен обем. Основен акцент през лятото е поставен върху стрелбата от положение прав, която самата тя определя като елемент, в който има какво да подобрява.

"Моите очаквания за тази зима са да надградя още повече и да работя върху грешките, които обичайно имам. Стрелбата от положение прав винаги ми е била малко по-трудна. Цяло лято наблягам именно върху нея“, сподели Лора Христова пред "Арена спорт“.

Натоварванията в този етап от подготовката са сериозни и българката признава, че умората вече се усеща. Тя обаче е уверена, че до началото на състезателния сезон ще бъде напълно готова.

"За момента правим доста обемни тренировки и, честно казано, в момента ме намирате в умора, но това е нормално. Преди сезона смятам, че ще бъда абсолютно готова. Напълно отдадена съм на работата си и вярвам, че всяко едно усилие ще се отплати“, добави Христова.

Няколко месеца след Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина споменът за бронзовия медал продължава да предизвиква силни емоции у нея. Христова призна, че е гледала отново състезанието, донесло ѝ олимпийското отличие, и особено емоционален остава моментът, в който вижда как пресича финалната линия.

Въпреки историческия успех биатлонистката не иска да остава прекалено дълго в спомените. За нея по-важно е постигнатото да се превърне в основа за следващата крачка в развитието ѝ.

"Гледам да не оставам много в този момент, а да гледам напред и да продължавам да работя за следващите си цели“, категорична е Христова.

Една от големите цели пред нея вече са следващите Зимни олимпийски игри. Желанието ѝ е тогава да бъде още по-комплексен и завършен състезател, способен да съчетае силното ски бягане с безупречна стрелба.

"Искам да отида на следващите Олимпийски игри като един по-завършен състезател, отколкото бях на тези, и отново да покажа на какво съм способна – именно с безупречна стрелба и едно добро ски бягане“, заяви Лора Христова.

На въпрос дали олимпийското злато е възможно, отговорът ѝ беше категоричен:

"Смятам, че всичко е възможно.“

А поставена пред избора между бронз, сребро и злато, Христова не скри най-голямата си амбиция:

"Разбира се, че ще избера златото, но не бих се намръщила и на бронза.“

Олимпийският медал обаче има за нея стойност, която излиза извън личния спортен успех. Христова определя като едно от най-големите си постижения факта, че с представянето си е успяла да вдъхнови деца и млади хора да се насочат към биатлона и да вярват повече в собствените си възможности.

"Това е едно от най-големите ми постижения, смятам – именно да мотивирам все повече хора да вярват в себе си. Също така се радвам на това, което видях – цяла България да се обедини и да гледа заедно българския спорт. Смятам, че именно спортът ни обединява като нация“, завърши Лора Христова.

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