Ивелин Попов: Българските национали имат качества, може би трябва да си повярват повече

Бившият футболист и капитан на българския национален отбор Ивелин Попов даде специално интервю за предаването "Арена спорт“, след като взе участие в благотворителния мач на Градския стадион в Ловеч в памет на Ферарио Спасов.

Завръщането в Ловеч предизвика много емоции у Попов, който именно там прави първите големи крачки в професионалния футбол. Той си припомни годините с екипа на Литекс и силното поколение, част от което впоследствие изгради сериозни кариери в България и чужбина.

"Тук съм започнал професионално, играл съм пет години, много трофеи, много паметни мачове. Наистина с една носталгия – навсякъде, по всяко кътче на терена, на стадиона, в града имам само хубави спомени“, сподели Попов.

Според него футболистите от онова поколение са имали възможността да израстват в среда, в която опитните играчи са помагали на младите, а изградената йерархия и взаимното уважение са имали голямо значение за развитието им.

"Моето поколение сме до голяма степен късметлии. И до ден днешен, без значение кой каква кариера е направил и каква визитка има, има йерархия. Винаги сме се уважавали, ценили и може би това е повлияло много за нашето развитие“, заяви бившият национал.

Попов обърна внимание и на ролята на Гриша Ганчев в изграждането на футболисти в Ловеч.

"Гриша Ганчев имаше око и имаше начини да произвежда футболисти. Тогава при нас се получаваше – добри, опитни футболисти и покрай тях се налагаха млади. Мисля, че всеки, който е бил наложен в Литекс, след това е играл в чужбина дълги години и е направил кариера“, коментира той.

Попов беше категоричен и по отношение на информациите за евентуално негово завръщане като футболист.

"За завръщане? Не, категорично не. Да, мисля, че съм в добра форма. Със сигурност обаче пътят на Ивелин Попов във футбола трябва да продължи“, заяви той.

Бившият капитан на България вече разглежда играта и от друга перспектива. Той не изключи възможността отново да бъде част от футбола в различна роля, но подчерта, че няма да вземе подобно решение на всяка цена.

"Разбира се, че гледам. Даже може би мисля, че тази пауза извън футбола ми се отразява добре, защото отвън се наблюдават доста по-добре нещата, отколкото когато си вътре. Имаш друг прочит на нещата. Има доста неща, които ми правят впечатление. Дали ще бъда отново във футбола и под каква форма, не знам. При мен нещата никога не са били на всяка цена. Времето ще покаже“, каза Попов.

Той коментира и ситуацията в българското първенство, където Левски е лидер в класирането. Според него позицията на "сините“ е заслужена, но отборът трябва да преодолее разочарованието след загубения финал за Суперкупата.

"Според мен заслужено в момента са лидери в класирането. Сега вече тук идва ролята не само на треньора и футболистите, а и на ръководството. Имаха злополучен финал за Суперкупата. Най-важното е да излязат от него и да имат рецептите“, заяви бившият национал.

Попов се спря и на зрелищния сблъсък между Левски и ЦСКА за Суперкупата, който предложи шест попадения.

"През последните години рядко се виждат наистина такъв тип мачове, особено във Вечното дерби. Свидетели сме как дербитата се печелят с минимален брой голове. Този мач имаше доста попадения и се получи интересно за зрителя. За треньорите едва ли е било интересно единият да допусне четири гола, а другият два. Доста са нещата и трябва по-обстойно да се анализира“, смята Попов.

Най-сериозният акцент в думите му беше свързан със състоянието и бъдещето на българския футбол. Според бившия капитан отделните силни периоди не са достатъчни, ако зад тях не стоят дългосрочна стратегия, правилно финансиране и ясно поставена крайна цел.

"Спорт без финансиране, без грамотно финансиране, може да се получи на моменти, в кратък период от време. За дълъг период няма ли инвестиции, няма ли грамотно разпределяне, няма ли стратегия, трудно биха се получили нещата. Както виждате през годините, епизодично имаме проблясъци и след това отново нещата не вървят. Трябва да има една дългогодишна стратегия, дългогодишно финансиране и да се знае крайната цел“, категоричен беше той.

Попов обаче вижда потенциал в настоящия национален отбор и призова футболистите да имат повече увереност преди предстоящите срещи от Лигата на нациите.

"Надявам се момчетата да зарадват феновете, да направят добри, стойностни мачове. Доста от тях играят в чужбина, понатрупаха опит. Честно да ви кажа, имат качества. Може би трябва да си повярват малко повече“, заяви той.

Бившият капитан отправи послание и към хората около националния отбор, като призова за повече подкрепа и за реалистична оценка на настоящото положение на българския футбол.

"И ние, в това число и себе си включвам като странични наблюдатели и като фенове, трябва да даваме малко по-голяма подкрепа. На какви основания трябва да искаме да се побеждава всеки мач? На какви основания трябва да искаме да играят като световните сили на Световното? Темата е доста обширна и трябва да си даваме реална сметка къде се намираме ние като държава, като манталитет, за да имаме чак такива големи очаквания. Не може да сме с малки очаквания, но трябва да са по-реалистични. Това ми е апелът“, завърши Ивелин Попов.

Вижте цялото интервю във видеото!