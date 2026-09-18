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НА ЖИВО: Европейско първенство по бокс - Ринг А

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Гледайте двубоите от еврошампионата по бокс в София.

Снимка: Startphoto.bg
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Европейското първенство по бокс за мъже и жени събира състезатели от 40 държави в София.

Надпреварата започва на 17 септември и ще продължи до 25 септември в зала "Асикс Арена". В шампионта ще участват над 400 боксьори в 20 категории.

България ще бъде представена от 15 боксьори, сред които настоящият европейски шампион Рами Киуан (75 кг), Хавиер Ибаниес (55 кг), Радослав Росенов (60 кг), Ергюнал Себахтин (50 кг).

При жените на ринга ще се качат Златислава Чуканова, Венелина Поптолева, Станимира Петрова и Валерия Андреева.

Първенството може да проследите на живо на сайта ни от 17 до 23 септември от 13:30 и от 18:00 ч.

Вижте жребия ТУК!

БНТ 3 ще излъчи полуфиналите на 24 септември от 13:30 и от 18:00 ч., и финалите на 25 септември от 17:00 ч.!

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Гледайте двубоите от еврошампионата по бокс в София.
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