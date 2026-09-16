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Изтеглиха жребия за европейското първенство по бокс

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Националите ни научиха първите си съперници.

Златислава Чуканова
Снимка: БФ Бокс
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Националите ни по бокс научиха пътя, който трябва да изминат, за да се качат на почетната стълбичка на европейското първенство. В „Асикс Арена“ „лъвовете“ ще влязат в битка от утре, 17 септември, с близо 400 боксьори от 44 държави. А целта е една – да защитят своето име и чест, показвайки на какво са способни пред родна публика. 15 български национали ще преследват мечтата да чуят химна на домашна сцена, правейки горди всички свои близки и роднини и вдигайки трибуните в „Асикс Арена“ на крака.

Турнирът може да гледате по БНТ 3 и онлайн на нашия сайт!

В откриващия ден на европейското първенство ще имаме два мача с българско участие. В следобедната сесия, която започва от 13:30 часа, Валерия Андреева (65 кг) ще дебютира на шампионат от такъв ранг срещу представителката на Хърватия Сара Берам. Благовест Неделчев (70 кг) пък ще има възможност да запише първи мач на форума във вечерната програма, която стартира от 18:00 часа. Той ще срещне Алим Насуфи от Северна Македония.

С голям интерес се очаква завръщането на Станимира Петрова. В категория до 57 килограма тя ще срещне Бибяна Ловашова (Словакия). Мачът е на 19 септември, а при победа световната ни и 4-кратна европейска шампионка ще играе във втория кръг срещу актуалната олимпийска и световна вицешампионка Юлия Шеремета от Полша.

Рами Киуан (75 кг), който ще брани европейската корона, започва от втората фаза. На 21 септември той ще боксира с победителя от мача на Идрис Хлифи (Белгия) и Ладислав Хорват (Словакия).

Първите съперници на националите ни:

На 17 септември:
Валерия Андреева (65 кг) – Сара Берам (Хърватия)
Благовест Неделчев (70 кг) – Алим Насуфи (Северна Македония)

На 18 септември:
Семион Болдирев (85 кг) – Марвин Гилардучи (Италия)/Джонатан Бараши (Израел)
Кирил Георгиев (+90 кг) – Дмитро Ловчинский (Украйна)

На 19 септември:
Златислава Чуканова (51 кг) – Дейна Муурхаус (Ирландия)
Станимира Петрова (57 кг) – Бибяна Ловашова (Словакия)
Хавиер Ибаниес (55 кг) – Ибрахим Небил (Швеция)/Томазо Счиака (Италия)

На 20 септември:
Венелина Поптолева (54 кг) – Ленка Бернардова (Чехия)
Ергюнал Себахтин (50 кг) – Максим Рудик (Украйна)
Румен Руменов (65 кг) – Малик Хасанов (Азербайджан)/Билге Канлъ (Турция)
Роселин Бачевски (90 кг) – Джоузеф Костюр (Словакия)

На 21 септември:
Радослав Росенов (60 кг) – Джорджи Капанадзе (Грузия)/Андрей Гавае (Румъния)
Рами Киуан (75 кг) – Идрис Хлифи (Белгия)/Ладислав Хорват (Словакия)
Уилиам Чолов (80 кг) – Вук Мичич (Босна и Херцеговина)/Даниел Флориан (Чехия)

На 22 септември:
Алейна Мехмед (80 кг) – Ирина Луцак (Украйна)

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