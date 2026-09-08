Борислaв Георгиев: Ще имаме шест представителки на европейското първентство по бокс

Националният селекционер на българския отбор по при жените призна, че шансовете за медал са малки.
Националният селекционер на България при жените Борислав Георгиев обяви, че страната ни ще бъде представена от шест боксьорки на европейското първенство в София между 15 и 26 септември.
Георгиев подчерта, че отборът е сравнително млад, но ще се разчита на по-опитните състезателки в него, в това число и бившата световна шампионка Станимира Петрова, да се преборят за медали.
"Трябва да гледаме реално на нещата и трудно мога да си представя, че всички момичета в отбора ще вземат медали. В тима има три по-опитни боксьорки. Другите три са по-млади. Ние сме млад отбор, надявам се момичетата да направят хубави срещи", каза Георгиев.
Той разкри и състава, който ще представя България на домашното европейско първенство: Златислава Чуканова до 51 килограма, Венелина Поптолева до 54 килограма, Станимира Петрова до 57 килограма, Христеа Нинова до 60 килограма, Валерия Андреева до 65 килограма и Алейна Мехмед до 80 килограма.
"До момента сме играли две европейски първенства в България. За мен няма напрежение. Приемаме като всяко друго състезание - нито ще бъде по-лесно, нито по-трудно", добави Георгиев.
За Станимира Петрова предстоящият турнир ще бъде завръщане след двугодишно отсъствие, в което тя стана и майка.
"Станимира Петрова е в чудесно кондиционно състояние, бих казал и технически. Тя направи една много хубава подготовка на Белмекен, но за нея това ще бъде първо състезание от Олимпийските игри в Париж. Гледахме тя направи сериозни спаринги и сериозна подготовка и мисля, че тя ще се завърне победоносно", допълни той.
Георгиев бе помолен да коментира и решението за връщане на руските отбори, които ще участват и при мъжете, и при жените на турнира в София.
"Русия винаги е била в елита на бокса и при мъжете, и при жените. Мисля, че така ще се вдигне нивото на цялото първенство", смята наставникът.
Като реалистична програма Георгиев посочи спечелването на три медала.
"Целта ни за първенството е трите ни по-опитни състезателки - Венелина, Златислава и Станимира, да влязат в медалите, което да ни донесе повече точки за Европейските игри догодина", завърши треньорът.