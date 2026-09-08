Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик

Пожароопасният сезон тази година се очертава да приключи с по-малко пожари в сравнение с предходните години. Въпреки това рискът все още не бива да бъде подценяван, особено при силен вятър и сухо време. Само през последните два дни пожарите са достигнали рекордни за годината стойности. Това заяви в студиото на "Денят започва" директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов. Той коментира актуалната обстановка, гасенето на пожарите в труднодостъпни планински райони, използването на дронове, ролята на доброволците и необходимостта от въздушна техника.

Към момента ситуацията при пожара край село Антон е по-спокойна. Огънят е бил овладян, но силният вятър впоследствие е допринесъл за разрастването му. По думите на Джартов усилията днес са концентрирани основно върху два фронта:

"Ситуацията беше доста по-спокойна и тази сутрин. Тогава имахме изключително силен ураганен вятър и пожарът беше овладян преди това, но в крайна сметка успя да се разрасне. Към настоящия момент е сравнително спокойно. Още вчера, късно вечерта, вече имаше признаци, че пожара започваме постепенно да го овладяваме, като ни останаха основно два фронта – източният и северозападният, където ще бъдат фокусирани и днес усилията."

Основният проблем при този пожар е труднодостъпният терен. Именно той ограничава възможностите за работа през нощта, тъй като рискът за пожарникарите и доброволците е прекалено голям:

"Това, което е характерно за този пожар, е, че той е на много трудно достъпен терен, което е голям проблем. И на практика, за да не застрашим здравето на служителите, на хората, които ни помагат на място от парка, не работим и през нощта, защото всяка една стъпка може да доведе до травма. Така че се работи само през светлата част на денонощието."

Има обаче и положителна промяна – екипите вече са успели да изградят линии с вода и да започнат активно гасене:

"Това, което е позитивно е, че успяхме да въведем линии с вода, т.е. активно да гасим с вода – нещо, което в първите дни не беше възможно. Но това е характерно за всички такива терени, както например и пожарът, който е близо до Рилския манастир и с който не успяваме да се справим, където работим с дрон и вече повече оценяваме ситуацията."

При пожара край Антон екипите използват и вода от планинска чешма, но достъпът до водоизточници не е възможен навсякъде. Затова теренът остава един от най-сериозните фактори, които затрудняват гасенето. За днес отново е заявен хеликоптер, който да се включи в гасенето в по-хладните часове на деня.

Причината за пожара край Антон все още се изяснява. Една от версиите е свързана с туристи и оставени фасове или други вещи, които могат да предизвикат огън. Джартов обаче отбеляза, че тази година има и немалко пожари, предизвикани от мълнии, особено в планинските райони:

"Една от версиите е тази, но независимо от това имаме и доста пожари от мълнии тази година традиционно, най-вече в Рила и Пирин. Като например пожара близо до Рилския манастир е предизвикан от мълния, той има видими следи от това. Така че основно човешката дейност – тази статистика не се променя. Над 90% от пожарите са предизвикани от хора."

Дроновете все по-активно се използват за разузнаване и наблюдение на пожарите. При пожара край Антон непрекъснато се извършва въздушно разузнаване, а при пожара в Рила е използвана и специализирана техника на доброволец:

"Да, използваме активно тази година дронове, включително и на пожара на село Антон непрекъснато се разузнава с дрон. Специално на пожара в Рила – там за първи път използваме дрона на колегата, който е доброволец. Той е с 80 литра вода и свърши доста добра работа до момента."

Дронът с резервоар от 80 литра може да извършва многократни курсове, като водата постоянно се допълва. Това обаче не е достатъчно, за да се постигне пълно гасене на огъня.

По думите на главния комисар през последните два дни е отчетен пик на пожарите. На 6 септември са регистрирани 226 пожара – най-високият брой за годината в рамките на пожароопасния сезон. На следващия ден пожарите са били 186:

"Като цяло са овладени пожарите. Това, което е характерно за последните два дни, всъщност е, че имахме пик на пожарите. Те бяха рекордни. На 6-и имахме 226 пожара. Като това число не сме го достигали тази година в рамките на пожароопасния сезон. Отново човешката дейност и небрежност – това е основната причина. И в миналото денонощие също бяха рекордни – 186 пожара."

Джартов подчерта, че фактът, че вече е септември, не означава, че опасността е отминала. Силният северозападен вятър през последните дни е допринесъл за бързото разпространение на няколко пожара, особено в района на Стара Загора.

"Пожарите не се развиват с този интензитет, който е характерен за юли и за август. Но все пак, особено на 6-и, имахме много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите. Развиха се изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари."

Пожарът в незаконното сметище в столичния квартал "Филиповци" вече е потушен. Джартов посочи, че нерегламентираните сметища са чест източник на пожари:

"На първо място се изхвърля нерегламентиран отпадък, след това някои ги запалват, просто за да си почистят. Или изхвърлят цигари или някакви други източници, потенциални на пожар."

Той уточни, че в конкретния случай не може да се каже категорично дали става дума за умишлено запалване или за небрежност. Въпреки отделните пикове през последните дни, общата статистика за сезона е по-добра спрямо предходните две години. Джартов посочи, че пожарите са с около 25% по-малко. Според него има две основни причини за това:

"Да, около 25% е по-малкият брой. Две са основните причини. Едната причина са метеорологичните условия. Тоест беше дъждовно основно в юли, когато имаме горещи дни. И втората – че значително беше подобрена организацията на всички институции, така че пожарите обикновено се хващат по-рано."

Сред факторите, които имат значение, е и постоянният патрул, който има както практическа, така и превантивна роля.

Все повече доброволци се включват при бедствия и пожари. Според Джартов обаче прехвърлянето на доброволните формирования изцяло към пожарната не е лесно, тъй като те са част от цялостната организация на държавата при бедствия. По думите му през последните две години броят на желаещите да станат доброволци се е увеличил значително.

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