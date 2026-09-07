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Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село Антон

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село Антон
Снимка: БТА
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Военен хеликоптер се включи в гасенето на голям пожар над софийското село Антон, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Екипаж от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптер "Кугар", се включи в гасенето на пожара в Национален парк „Централен Балкан“, над село Антон.

Хеликоптерът излетя от авиобазата в 14:55 ч. Той ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, информираха от министерството.

Общо 226 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, пострадал е един човек, съобщиха по-рано днес от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР.

#село Антон #хеликоптер #пожар

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