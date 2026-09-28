Авария на електропровод е причина за пожара край село Зорница

Предполага се, че пожарът, кой възникна следобед край хасковското село Зорница, е вследствие на авария по електропровод на EVN, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. От електроразпределителното дружество са прекъснали захранването към помпена станция „Зорница“.

Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти. Силният вятър затруднява гасенето и подпомага разпространението на огъня, допълват от администрацията на областния управител.

На място са 12 екипа на пожарната от Хасково и Кърджали, които работят по ограничаването на пожара. Изграждат се просеки, които да спрат разпространението на огъня.