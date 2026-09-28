БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян...
Чете се за: 01:35 мин.
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на...
Чете се за: 03:15 мин.
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 01:47 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 02:32 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос...
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Авария на електропровод е причина за пожара край село Зорница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Заради пламъците беше затворен пътят между селата Зорница и Бели пласт

пожар, село Зорница
Снимка: БТА
Слушай новината

Предполага се, че пожарът, кой възникна следобед край хасковското село Зорница, е вследствие на авария по електропровод на EVN, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Хасково. От електроразпределителното дружество са прекъснали захранването към помпена станция „Зорница“.

Пожарът е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти. Силният вятър затруднява гасенето и подпомага разпространението на огъня, допълват от администрацията на областния управител.

На място са 12 екипа на пожарната от Хасково и Кърджали, които работят по ограничаването на пожара. Изграждат се просеки, които да спрат разпространението на огъня.

#село Зорница #Хасковско #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
5
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския автомобилен транспорт, посочват от Съюза на международните превозвачи
6
Илиян Филипов беше една от емблематичните фигури в българския...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
2
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
3
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Регионални

Ремонтът на паметника на връх Шипка: Работи се по цялостен проект за реставрация
Ремонтът на паметника на връх Шипка: Работи се по цялостен проект за реставрация
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
Чете се за: 06:42 мин.
Катастрофа с две жертви – заради инцидента беше затруднено движението през Прохода на Републиката Катастрофа с две жертви – заради инцидента беше затруднено движението през Прохода на Републиката
Чете се за: 01:10 мин.
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР) Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
11282
Чете се за: 05:37 мин.
Добре дошли на улица „Сканирай лапата“ Добре дошли на улица „Сканирай лапата“
Чете се за: 04:42 мин.
Знакова оставка: Смяна на столичния заместник-кмет по строителството Знакова оставка: Смяна на столичния заместник-кмет по строителството
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (СНИМКИ)
МВР задържа заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР) Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов
Чете се за: 06:42 мин.
Регионални
СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи? СПЕЦИАЛНО: "Самуил в Христа бога, цар на българите" – как изглежда саркофагът и какви символи носи?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев призова ЕС да търси диалог с Москва
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Израелското посолство: Инцидентът на полета от Дубай за Тел Авив е...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ