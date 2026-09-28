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Шофьор със 107 отнети точки предизвика катастрофа в благоевградско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ Благоевград
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шофьор 107 отнети точки предизвика катастрофа благоевградско
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47-годишен мъж с отнета шофьорска книжка предизвика тежка катастрофа на пътя между селата Крупник и Черниче.

Мъжът е шофирал с висока скорост, навлязъл е в насрещната лента и се е ударил челно в друг автомобил. По чудо катастрофата се е разминала без жертви.

А от данните на Районната прокуратура в Благоевград става ясно, че мъжът е рецидивист на пътя. Общият сбор на отнетите му контролни точки е 107 при максимално налични 39.

Според свидетели при последния инцидент мъжът е бил в нетрезво състояние.

#отнети 107 точки #катастрофа #шофьор

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