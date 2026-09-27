Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход

Жена загина при тежка катастрофа между лек автомобил и камион в Айтоския проход. Сигналът за инцидента е подаден около 18:30 часа. Катастрофата е станала след село Билка в посока Дъскотна, в община Руен.

По данни на полицията са се ударили лек автомобил с добричка регистрация и товарен автомобил „ДАФ“, управляван от 57-годишен мъж от варненското село Аврен.

Водачката на лекия автомобил е загинала на място. Към момента самоличността ѝ все още не е потвърдена. Предстои екипите да разрежат смачкания автомобил, за да извадят тялото на жената.

Заради тежкия инцидент пътят Варна – Бургас през Айтоския проход е затворен за движение. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Ришкия проход.

Причините за катастрофата се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.