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Ремонти и аварии без край: До кога редица столични квартали ще са без топла вода?

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чака текст ремонти аварии без редица столични квартали без топла вода
Снимка: илюстративна
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Жители на столичния квартал „Дружба“ 1 сигнализират, че отново са без топла вода. Прекъсването продължава почти месец след поредица от аварии. Промените в сроковете за възстановяване на топлоподаването и липсата на достатъчно информация засилват още повече недоволството.

Вместо топлата вода да тече от душа, тук я топлят с бързовар. В кофи и легени. Така от седмици се къпят хората в столичния квартал „Дружба“ 1.

Светлана Димитрова: „Пълни се кофата с вода, слага се бързоварът, разхлажда се. Слагат се тука легени наред и след това започваш да се поливаш с кофичка.“
Проблемът започва на 28 август с годишната профилактика. Топлата вода е пусната на 13 септември, но още на следващия ден е спряна заради аварии.

Светлана Димитрова: „От 14.09 трябваше до 18-и, после стана 20, стана 22, 23, 24, днес сме 25-и и вода няма.“

Елица Миткова, домоуправител на блок 8, вход 6: „Ние не можахме да разберем, че имаме вода. Не знам това докога ще продължава, не знам докога ще сме като първобитните хора, в кой век живеем. И докога ще се случва по този начин? Наистина не знам.“
Аварията идва след авария. За Елица Миткова проблемът е и въпрос на време. Тя е майка на две деца.

Елица Миткова, домоуправител на блок 8, вход 6: „На осем и на тринайсет години и това всеки ден да грееш, да пренасяш, е направо някаква мъка. Добре че тука сме взели едно такова къмпинг душче, та поне някак така по-лесно да можеш да се изкъпеш.“

Елица Миткова, домоуправител на блок 8, вход 6: „Трябва да разпъна тази стълба, след което да налея вода... Слагам я тая кофа тука в тази тясна баня, слагам бързовара и го пускам.“
Многократно са търсили информация, но срокът за възстановяване на топлата вода все се променял.

Светлана Димитрова: „Говорих – доста нелюбезна дама: „Ми то си пише там на сайта, четете си. Но ме интересува кой ще плаща този скъп ток.“

В позиция до БНТ от „Топлофикация София“ заявяват, че причина за авариите са амортизираните тръби в мрежата.

„При отстраняването на аварирал участък и последващото запълване и привеждане на мрежата в работен режим възникват нови пробиви по други компрометирани участъци от трасето. Причината е техническото състояние на мрежата и високата степен на амортизация на отделните нейни участъци.“

От дружеството посочват, че отстраняват авариите последователно и при първа техническа възможност ще се работи и по настоящия проблем.

„При първа техническа възможност ще бъдат предприети необходимите действия и по настоящата авария. „Топлофикация София“ разбира недоволството на жителите и си дава сметка за сериозното неудобство, което поредицата от прекъсвания след продължителния период на профилактиката създава за засегнатите домакинства.“

Конкретен срок, в който в домовете на Елица и Светлана ще потече топла вода, не се споменава в позицията на дружеството.

По темата работи стажант репортерът Христо Раванов.

#нарушено топлоподаване #"Топлофикация София" #столични квартали #без топла вода #топлоподаване

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