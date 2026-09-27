Швейцарците отхвърлиха на референдум засилване на неутралитета им

Швейцарците отхвърлиха със 71 процента на референдум втвърдяване на неутралитета им. На гласуване беше подложена инициатива, която предполагаше отмяна на антируските санкции и невъзможност конфедерацията да влезе в НАТО.

Неутралитетът на Швейцария е вкоренен в историята ѝ от векове. Той е залегнал във Федералната конституция от 1848 година. По този начин алпийската нация се въздържа от вземане на страна във войни между трети държави.

Приемането от Швейцария на европейските санкции срещу Москва обаче както и първият ѝ мандат като непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН поставиха неутралитета в центъра на обществените дебати.

Националистическата десница предложи той да се засили. По-точно в конституцията да се запише , че Швейцария не може да членува или да си сътрудничи с военен съюз, освен ако не бъде нападната. Освен това страната да не се присъединява към санкции, освен ако те не са одобрени от ООН.

Кристоф Блохер, Швейцарска народна партия: "Трябва да дадем приоритет на неутралитета. В противен случай ще има война. Сега сме нарушили неутралитета, като сме се съобразили със санкциите на ЕС срещу Русия. Руснаците казват: Вие сте страна във войната. И не може да се изключи, че руснаците скоро ще бъдат на Запад."

Опозицията определи инициативата като проруска. Мнозинството швейцарски избиратели обаче, включително правителството, я отхвърлиха.

Марго Воше, избирател в Женева: "Против съм, защото не мисля, че Швейцария може да функционира без партньорство и сътрудничество с други страни. Инициативата е твърде рестриктивна."

Швейцарският неутралитет е признат от международното право с Парижкия договор през 1815 година след окончателното поражение и абдикация на Наполеон Бонапарт.