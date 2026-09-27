Референдум в Швейцария за затвърждаване на неутралитета на страната

В Швейцария днес се провежда референдум, който може да затвърди неутралитета на страната.

Избирателите ще се произнесат дали в конституцията трябва да бъде вписано, че държавата трябва да е "постоянно и въоръжено неутрална".

Ако предложението бъде прието, Швейцария няма да може да налага санкции срещу държави като Русия, освен ако няма решение на Съвета за сигурност.

Швейцарците трябва да решат също дали да бъде увеличено местното производство на селскостопански стоки, за да стане производството на страната по-самодостатъчно.