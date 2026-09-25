Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3

Преките предавания в събота и неделя започват в 14:00!
От красивите брегове на Адриетическо море, през забележителните планински масиви, до сърцето на Загреб.
За 11-та поредна година Хърватия приема едни от най-добрите колездачи в света.
Очакват ги близо хиляда състезателни километра, разделени в 6 етапа с непредвидим развой.
Кой ще наследи на трона двукратния шампион Брендън Макнълти?
Гледайте колездачната обиколка на Хърватия от 22 до 27 септември по БНТ 3. Преките предавания в събота и неделя започват в 14:00!