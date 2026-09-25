Подкрепата на България за Украйна: Опозицията разкритикува позицията на президента

Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала позиция в подкрепа на Украйна и срещу Русия. Документът беше представен в четвъртък в централата на ООН в Ню Йорк от Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, а сред държавите, които го подкрепят, е и България.

В позиция, публикувана в социалните мрежи снощи, Йотова заяви: "Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него". Йотова посочва още, че своята позиция е заявила в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия."

От ГЕРБ-СДС и "Демократична България" поискаха изслушване в парламента по темата на външният министър или на неин заместник, но то беше отхвърлено от мнозинството. Опозиция разкритикува позицията на Йотова.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: "Няма как да не ни направи впечатление обаче този когнитивен дисонанс, който се поражда някъде в късните часове. Правим нещо, размисляме явно по него след това и тръгваме да се опитваме да влизаме в говоренето едно навън, друго в България. И за съжаление отново поставяме под съмнение всъщност България е ли е консистентна във външната си политика или не." Надежда Йорданова, председател на ПГ на ДБ: "България трябва, така както е заявило Министерство на външните работи, да бъде заедно със своите партньори от Европейския съюз и да подкрепи тази декларация. Мир трябва да има, устойчив, справедлив, който да гарантира сигурността на суверенна Украйна и нейната територия. Русия трябва незабавно да спре агресията и да се оттегли от териториите, които е окупирала…Това е голям скандал и срам за нашата страна." Николай Денков, председател на ПГ на ПП: "Този тип разнобой по може би най-важния въпрос в момента в света: как ще се развият международните отношения, показва, че България не уважава себе си и това доверие, което градихме години наред, десетилетия, всъщност в момента се загуби само за няколко месеца. Така че това е срам. Искра Михайлова, депутат от ДПС: "България е страна член на ЕС, не на друг съюз. България е страна член в един съюз, от когото даже български официални представители доскоро изискваха България да заема по-ярка позиция по международни проблеми. След което се оказва, че отново България дава сигнали, че двама представители на държавата, не са наясно какво точно е било взето като решение и изказано като позиция от ЕС, от който ние изискваме да бъде по – категоричен. Днес, сега, българското Народно събрание с мнозинството отново показа, че ние въобще не знаем какво правим."

От "Възраждане" засега не са коментирали темата.