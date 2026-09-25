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Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Средновековна сцена, изобразяваща "Рождество Богородично" беше разкрита в Мелник при последния етап от проучванията на черквата "Св. Богородица Животворен източник" в историческия квартал "Армения". Интересното тук, според специалистите е, че не става дума за отделни образи, каквито се намират най-често до момента. Размерът на фрагмента е 1,2 м на 0,60 м.

ас. д-р Методи Златков, археолог, Национален археологически институт с музей при БАН: "Те са от първата църква, която е разкрита, от първия строителен период. От първата църква, която е строена в края на XIII - XIV век.

- Как си обяснявате това, че стенописите са запазени след толкова много време в този вид?

Принципно стенописите, които откриваме, са били паднали във вътрешността на църквата в края на XVIII, първата половина на XIX век, след което е построена нова, по-голяма църква на същото място. И заради това ги намираме в доста малки парченца, повечето са буквално 2х2 см и по-малки. Тук-там имаме някои по-големи фрагменти, които, разбира се, успяваме да извадим от земята благодарение на работата на нашия реставратор Ренета Караманова. До сега, ние работим четвърта година, за първи път успяваме да намерим, имаме шанса да намерим фрагмент, който е толкова голям и на който ни разкрива цяла сцена от живописта."

Ренета Караманова, реставратор: "Най-интересното и най-важното в случая беше, че освен образите, които успяхме да открием, имаме надписи и реално сме сигурни каква е сцената. Не гадаем само по присъстващите фигури, имаме голямата част, образи, части от дрехи, архитектурни детайли, но когато нямаш името, по други репери се ориентираш какво е изображението. Друго е когато вече си имаш надписи и ти знаеш, че това е определена сцена. Това е много интересно. Нормално е при такива препогребани, пък и паднали на място, фрагменти да има много повреди, целият с пукнатини, има липсващи участъци. Определено работата е трудна и сложна, трябва внимателно да се действа, но не е невъзможно да се справим с задачата."

Стенописът ще бъде пренесен в реставрационно ателие, има и съгласуван и одобрен проект за реставрация на самата църква. Самите проучвания ще продължат поне още един сезон.

Вижте още в прякото включване на Аксения Ангелова

#Рожденство Богородично #сцена #Мелник #откритие

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