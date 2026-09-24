Очаквайте: Николай Иванов в предаването "Зала на славата"

Един от най-добрите разпределители и бивш капитан на националния ни отбор по волейбол Николай Иванов застава пред камерата на БНТ, за да си спомни за най-забележителните си моменти като волейболист.

"През 90-те години българските волейболисти бяха едни от най-добрите в света. Аз съм го казал и друг път, че съм един щастливец и голям късметлия, че имах възможност да играя с може би едни от най-талантливите български волейболисти три поколения", спомня си бившият волейболен национал.

Гледайте предаването "Зала на славата" тази неделя от 13:15 ч. по БНТ 1 и от 21:30 по БНТ 3!