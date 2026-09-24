Радослав Росенов и Рами Киуан ще боксират за място на финалите на европейското първенството по бокс в София

България си осигури най-малко два медала от европейското първенството по бокс, което се провежда в София.

Радослав Росенов (категория до 60 кг) и Рами Киуан (категория до 75 кг) спечелиха своите четвъртфинални срещи и днес излизат на ринга в "Асикс Арена" в битки за място на финалите.

В следобедната сесия съперник на Радослав Росенов ще бъде Андрес Ернандес от Испания. Росенов е бронзов медалист от световното първенство за мъже в Ливърпул (2025 г.) и сребърен от европейското първенство за мъже в Белград (2024 г.). Също така той е и 4-кратен европейски шампион за мъже до 23 години. Росенов е и петкратен носител на Купа „Странджа“.

Във вечерната сесия Исмаил Муцолгов ще бъде опонент на Рами Киуан. Руснакът застава на пътя на родния национал, който защитава своята европейската си титла от 2024 г. След феноменалното си представяне Киуан беше официално обявен и за Боксьор №1 на европейското първенство.

Рами Киуан е световен вицешампион от шампионата за мъже в Ливърпул (2025 г.). На Олимпийските игри в Париж 2024 Рами направи страхотен дебют изавърши на пето място.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо по БНТ 3

Полуфиналите ще бъдат излъчени на живо по БНТ 3 и на сайта ни. Следобедната сесия започва от 13:30 ч., а вечерната в 18:00.