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Радослав Росенов донесе първи медал за България от еврошампионата по бокс

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Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
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Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.

отличен радослав росенов осигури медал боксовия турнир купа странджа
Снимка: БТА
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Радослав Росенов донесе първи медал за България от европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

В четвъртфиналите в категория до 60 килограма българинът се наложи с неединодушно съдийско решение над руснака Всеволод Шумков. С успеха той се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие.

Росенов и Шумков се вкопчиха в много здрава битка още от началния гонг, което бе изцяло по вкуса на българина. Той взе първия рунд, което принуди Шумков да бъде още по-агресивен. Руснакът успя да отвори и аркада над дясната вежда на българския боксьор, но това не попречи на Росенов, който вече имаше солиден аванс в съдийските карти.

В третия рунд Росенов предпочете по-дефанзивна игра, за да се предпази от задълбочаване на травмата си. Това даде инициативата на Шумков, но за руснака вече нямаше време за обрат.

Гледайте европейското първенство по бокс за мъже и жени в София на живо на сайта на БНТ.

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Първенството може да проследите на сайта ни от 17 до 23 септември...
Чете се за: 05:22 мин.
#Радослав Росенов

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