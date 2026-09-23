Радослав Росенов донесе първи медал за България от еврошампионата по бокс

Радослав Росенов донесе първи медал за България от европейското първенство по бокс за мъже и жени, което се провежда в София.

В четвъртфиналите в категория до 60 килограма българинът се наложи с неединодушно съдийско решение над руснака Всеволод Шумков. С успеха той се класира за полуфиналите и си гарантира минимум бронзово отличие.

Росенов и Шумков се вкопчиха в много здрава битка още от началния гонг, което бе изцяло по вкуса на българина. Той взе първия рунд, което принуди Шумков да бъде още по-агресивен. Руснакът успя да отвори и аркада над дясната вежда на българския боксьор, но това не попречи на Росенов, който вече имаше солиден аванс в съдийските карти.

В третия рунд Росенов предпочете по-дефанзивна игра, за да се предпази от задълбочаване на травмата си. Това даде инициативата на Шумков, но за руснака вече нямаше време за обрат.

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