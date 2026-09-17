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Студен душ през октомври за жители на кв. „Изток“ и кв. „Христо Смирненски“ заради ремонти

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За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване

омбудсманът сезира министъра енергетиката ndash хиляди домакинства дни седмици без топла вода
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Отделни сгради в столичните квартали „Изток“ и „Христо Смирненски“ ще останат без топла вода през октомври заради подмяна на участъци от топлопреносната мрежа. Прекъсванията ще са с различна продължителност – от 2 до 31 октомври, съобщават от „Топлофикация София“ и уточняват, че ремонтите няма да обхванат целите квартали.

Ремонтните имат за цел повишаване надеждността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон.

- В кв. „Изток” за периода от 3 до 26 октомври 2026 г. без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради: бул. „Цариградско шосе” бл. 21 и бл. 22; ул. „Майор Юрий Гагарин” бл. 30, бл. 31, бл. 32, бл. 67, бл. 68, бл. 201 и бл. 202; ул. „Тарас Шевченко” бл. 33 и бл. 69; ул. „Райко Алексиев” бл. 34, бл. 35 и бл. 36;

- В ж.к. „Христо Смирненски” за периода от 2 до 22 октомври без топлоподаване ще бъде само бл. 47;

- В ж.к. „Христо Смирненски” за периода от 2 до 26 октомври без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради: бл. 67, бл. 67А и ул. „Даскал Никита” № 2;

- В ж.к. „Христо Смирненски” за периода от 2 до 31 октомври без топлоподаване ще бъдат само следните отделни сгради: бл. 73, бл. 74, бл. 75, бл. 77 и ул. „Кривина” № 21.

В ж.к. „Христо Смирненски” блок 77 и сградата на ул. „Даскал Никита” № 2 ще бъдат засегнати от прекъсването във връзка с подмяната на топлопроводите, но пред двете сгради не се предвиждат строително-ремонтни работи.

Екипите ще работят за максимално съкращаване на сроковете за изпълнение, като при техническа възможност топлоподаването ще бъде възстановено преди предварително обявените дати.

За периода на прекъсване на услугата на клиентите няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване.

„Топлофикация София” се извинява за временното неудобство и благодари на клиентите за проявеното разбиране и търпение.

#"Топлофикация - София"

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