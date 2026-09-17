Първо пред БНТ: Какво разкри криминалният психолог Росен Йорданов за случая "Петрохан"?

Шест месеца денонощна работа, огромен обем информация и анализ от специалисти в различни области са били необходими за изготвянето на експертизата по случая „Петрохан“. Това разказа в "Денят започва" криминалният психолог Росен Йорданов, който е част от екипа, работил по експертизата. По думите му между четиримата експерти не е имало разногласия на нито един етап от работата.

Йорданов обясни, че реакциите към експертизата са били различни и че е получил обаждания от хора с различен обществен и професионален профил. По думите му обаче сред засегнатите от експертизата има и хора, които не са убедени от изводите.

Той подчерта, че експертизата по случая „Петрохан“ е изготвена от екип от четирима души и е включвала анализ на огромен обем разнопосочна информация. По думите му анализът е продължил шест месеца, като е изисквал работа с материали от различни области на психологията, психиатрията и други сфери.

„Не искам да придавам излишен драматизъм, но все пак представлявам един екип. Екип от четирима души, в който съм включен и аз... Мога да кажа, че аз съм работил 24/7. Шест месеца. Шегувах се, че като бях на морето, от три седмици съм стъпил два пъти на плажа. Просто непрестанно, защото това е един процес. През очите ни минаха огромен обем от информация. Гигантски обем от информация. Разнопосочна информация, която трябваше да бъде свързвана. Трябваше да се търсят взаимовръзки. Освен всичко друго, е сложна материя от най-различни сфери на психологията. Като почнете от криминалната психология, клиничната психология, психология на личността, психолингвистика. Само за психологията говорим. И какви ли още неща. През теология, през психиатрия. Общо взето, психологията беше много, много сложна експертиза, която отне огромно време.“

Той обясни, че натрупването на информация и анализи е продължавало дори извън работното време.

„Общо взето, психология беше много, много, много сложна експертиза, която отне огромно време, защото ти като влезеш в този поток, буквално преди да си легнеш, започваха като на лента да ми върват някакви прозрения, ставам, пиша, не съм спал, наистина.“

На въпрос как се запазва безпристрастност при работа по толкова тежък случай Йорданов посочи дългогодишния си опит в криминалната психология. Той разказа, че още през 1998 г. е започнал работа в тази област заедно с Неделчо Стойчев и други колеги.

„И всичко това, което аз твърдя, понеже хората се удивляват на това, защо съм толкова уверен или категоричен, ами защото, за разлика от много други колеги, които също се упражняват по студията и то с такава фантазия.“

По думите му при изготвянето на експертизата е бил използван подход, който позволява оценка на поведението на човек чрез естествената му среда и оставените от него следи, без непременно да има пряк контакт с него.

„Понякога да наблюдаваш поведението в естествената му среда, да видиш естествени източници на резултати от неговата дейност, е много по-информативно, отколкото да разговаряш с него. Защото в рамките на един разговр този човек може да се опитва да моделира социално желателно поведение. Както го е правил Калушев, между другото.“

В тази връзка Йорданов посочи, че експертите са разполагали с множество материали, сред които видеозаписи, аудиозаписи, писмени следи и свидетелски разкази.

„Ние имахме материали, които са изключително надеждни. Видеозаписи, аудиозаписи, записи, които са си правили те самите, когато нямат външен натиск, когато са свободни. Това е все едно в къща да си правите постоянно запис. Бихте ли разбрали как живее един човек? Разбира се, че бихте разбрали, защото там той е свободен, той е в естествената си среда. А освен всичко друго, изключително много други писмени следи, изяви, публични... . Всичко това трябваше да бъде вплетено и да бъде координирано като информация, за да се потвърждават или отхвърлят определени хипотези.“

На въпрос дали членовете на екипа са били единодушни в заключенията си, Йорданов заяви, че между тях не е имало разногласия по време на работата.

„Никога, в нито един етап, тъй като ние правихме съвещания през определен период от време, не е имало каквото и да е разногласие между нас.“

Криминалният психолог Йорданов каза, че основните експертизи са готови, но част от материалите все още се обработват, включително информация от телефони и комуникации.

„Основните експертизи са готови. Особено тази ситуационната, аз знаех какво има в нея. Защото тя просто не е подписана. Тя е на 99,9 готова. Другите експертизи, които се чакат, те не зависят толкова от прокуратурата. Има, например, експертизи, които зависят от Secret Service. От Международното Сътрудничество. Пратени са да се разкодират. Защо? Защото има огромен обем кодирана информация... Телефоните, тъй като те са общували по сигнал. И изключително много комуникации. Както видяхте, аз споменах някои неща, които са били в телефона на Ивайло Калушев в комуникация примерно с Васил Терзиев, но там са снимки на даден чат. Това е страшно много информация. И това ще отнеме, подозирам, много продължителен период. Не знам някои от нещата ли се случат. Но това не променя същността, смисъла и точната преценка на това, какво се е случило. Основните експертизи са готови. Кой кого е застрелял, кога го е застрелял и т.н.“

Йорданов призна, че според него пресконференцията е имала контрапродуктивен ефект от гледна точка на представянето на институционалната версия. Според критикува поведението на част от присъстващите по време на пресконференцията, като заяви, че според него е имало опити да бъде прекъсван. На въпрос за емоционалната му реакция той отговори, че според него подобен случай трудно може да бъде коментиран напълно без емоция.

„Ами ще ви кажа, защото за такъв случай не можеш да не бъдеш емоционален.“

По повод информацията, че адвокати на близки на жертвите искат оттеглянето му заради предполагаема предубеденост, Йорданов заяви, че не приема това твърдение.

„Нека да се опитат да докажат моята предубеденост. Аз не съм предубеден. Аз нямам никакви лични отношения с тези хора. Подписал съм декларация и това е така. Нямам предварителни нагласи към никакво.“

Той разказа, че е бил потърсен от прокуратурата в края на февруари и е обмислял няколко седмици дали да се включи в експертизата.

„И от момента, в който се съгласих в средата на март да се включа в тази експертиза, аз не съм давал абсолютно никакви изявления, не съм коментирал абсолютно нищо и съм се потопил в тази материя.“

Йорданов определи като сериозен проблем факта, че експертизата е била публикувана в медиите, включително с имена на жертви.

„Докато беше при мен и при колегите и предадена на прокуратурата, нямаше проблем. След това, като тръгна оттам нататък, вече когато имаше връзка, трябваше да бъде приложена към МВР и съответно имаше възможност за близките да я гледат, оттам тръгна.“

Росен Йорданов е категоричен, че по случая става дума за секта.