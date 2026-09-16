Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)

Няма данни за никаква външна намеса при смъртта на шестимата от хижа "Петрохан" и кемпера под връх Околчица, обявиха разследващите, прокуратурата е вещите лица, изготвили част от експертизите. Започнало е ново разследване, свързано с действия е бездействия на служители в частното училище, където е било записано непълнолетното момче, намерено простреляно в кемпера на Ивайло Калушев. На брифинга на разследващите присъстваха част от близките на шестимата загинали. Те влязоха в спор както с прокуратурата, така и с вещите лица, работили по експертизите.

Две от ключовите експертизи вече са готови. Едната дава яснота за това, което се предполага, че се е случило в кемпера под връх "Околчица", където бяха намерени телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и едно непълнолетно момче. Втората представя най-вероятните мотиви за случилото се както под върха, така и на хижа "Петрохан", където бяха намерени другите три жертви.

Все още не готова експертизата, изследваща случилото се на хижата. Иначе разследващите са извършили над 40 огледа, над 10 претърсвания. Разпитани са 150 свидетели, като има такива с тайна самолично. Общо 95 експертизи вече са готови. Очакват се заключенията по още 12. От прокуратурата твърдят, че работата ще продължи докато бъдат изяснени всички факти.

От събраните до момента доказателства по случая "Петрохан – Околчица" от прокуратурата отчетоха:

Наталия Николова, заместник-апелативен прокурор на София: "И на този етап от разследването не са на лице никакви данни за чужда намеса нито на бившата хижа "Петрохан", нито под връх Околчица. Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства в хода на разследването, а не на конспиративни теории."

Стойно Цветков, зам.-директор на ГДНП: "Разследването не е спирало. Продължават разпитите на свидетели. На около 12 експертизи се очакват още заключенията."

След проверка в частно училище "Космос" е образувано досъдебно производство, което разследва и създаването на документи с невярно съдържание.

Наталия Николова, зам. апелативен прокурор на София: "За неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица в училището, включително и на служители в МОН и Регионална инспекция по образование София-област."

Съдебномедицинската експертиза на тримата от Околчица показва:

доц. д-р Александър Александров, началник на Клиника по съдебна медицина и деонтология към УМБЛ "Александровска": "Оръжието е само едно, пистолета Револвер - еднокалибрено оръжие е само един. Проектилите, които са намерени в тялото на Златков съвпадат като морфология и с раните на останалите дето става въпрос за транзиторни, тоест пронизващи огнестрелни увреждания. И най-вероятно е произведен от Калушев, тъй като по ръцете на Макулев няма никакви частици от капсулния състав."

Това на този етап потвърждава основната работна версия, че в кемпера под връх "Околчица" има две убийства и последвало самоубийство. По отношение на трите жертви от хижа "Петрохан" се очаква до дни да е готова ситуационната експертиза, за да се направи анализ какво точно се е случило. Готова е обаче психично-психиатричната и теологична експертиза, която дава насоки за мотивите.

Росен Йорданов, криминален психолог: "Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Всичко, което е създал в живота си от началото до края е било с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи."

Според експертизата, Ивайло Калушев бил създал организация тип "окултна секта", в която всички били негови подчинени.

Росен Йорданов, криминален психолог: "Той е централна фигура. Той определя всичко за всички."

Близки на част от жертвите присъстваха на брифинга и реагираха на заключенията на криминални психолог.

Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев: "От начало до край всичко е лъжа. Това е едно свободно съчинение."

Николай Майсторов: "Всичко е манипулация. За да се оправдаят убийците. Децата са убити." Стела Майсторова, майка на Ивайло Калушев: "Екзекутирани." Николай Майсторов: "Политическо убийство е това."

- От кого? Николай Майсторов: "От политическата мафия." Ралица Асенова, майка на Николай Златков: "Категорично не приемам всичко това. Това какво беше. Къде са източниците, къде са доказателствата. Това беше един чист, свободен разказ. Всички въпроси, на което ние искаме да получим отговор. Аз от 13 февруари съм помолила да ми се дадат трафични данни на сина ми. Отказват ми се. Защо ми се отказват трафичните данни."

Според експертизата изготвена от екипа, ръководен от Росен Йорданов най-вероятен мотив за случилото се са проблеми на Ивайло Калушев.

Росен Йорданов, криминален психолог: "Човекът, който е инспирирал всички събития, за да се стигне до този летален край е Ивайло Калушев. Той е контролирал всеки един от членовете на това общество."

снимки: Десислава Кулелиева (БНТ), БТА

От събраните доказателства става ясно, че Калушев е искал да вкара ново непълнолетно лице в групата. Бащата на това дете обаче разбрал за какво става въпрос и заявил на Калушев, че ще има възмездие. Вещите лица са стигнали до извода, че тогава са започнали събития, довели до смъртта на шестимата.

Автори: Иво Никодимов, Милена Кирова