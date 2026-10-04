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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Много граждани се снимаха и оставяха цветя и на паметника на цар Самуил

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Ден, след като посрещнахме тленните останки на цар Самуил - един от най-великите български владетели – потокът от хора, дошли да се поклонят пред него в базиликата "Св. София" не спира.

И в неделния ден стотици хора чакаха на опашка, за да почетат паметта на българския цар и да се помолят за здраве, сила и единение на българския народ.

Интересът към това историческо събитие за България е огромен. Тук дойдоха хора не само от София, но и от цялата страна. За тях Самуил е символ на държавност и национално самочувствие. И не на последно място историческа фигура, която днес може да обедини нацията.

Владетелят, оставил дълбока следа в емоционалната ни памет, но и в представите ни за високите етични и морални критерии, с които винаги ще свързваме очакванията си за достойния държавник от вчера е положен в мраморен саркофаг в южната част на храма.

От рано сутринта пред базиликата "Св. София" започнаха да идват хора, за да отдадат почит на мраморния саркофаг на цар Самуил.

"Рано сутрин е много приятно, по-спокойно и всъщност се усеща всичко по различен начин."

"Голямо вълнение е за всеки българин. Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин."

По обяд започнаха да се образуват опашки.

"БНТ: С какви емоции влизате?
Треперя."

И днес много граждани се снимаха и оставяха цветя и на паметника на цар Самуил в столицата. По-малко известна е скулптурната група разположена на площад "Ал. Невски" точно срещу него, пресъздаваща ослепените Самуилови воини. Автор на композицията е на Любомир Далчев, а преданието за тях се знае и от най-малките.

"Лошия цар е ослепил войниците на цар Самуил и тогава са отишли в село Ключ да си измият очите в лековната вода."

В следобените часове имаше много желаещи да се поклонят пред тленните останки, образува се опашка, която излизаше извън вратата на църквата.

На фона на мраморния саркофаг и купищата с цветя в христовата вяра влезе и 9-годишният Сава.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

#базиликата "Св. София" #костите на цар Самуил #опашки от хора #саркофаг

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