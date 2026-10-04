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Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Тленните останки бяха поставени в специално изработен мраморен саркофаг

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил всеки може да се поклони пред един от най-великите ни средновековни владетели в църквата "Света София".

Тленните останки бяха поставени в специално изработен мраморен саркофаг.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова

#църква "Света София" #България посреща цар Самуил #поклонение

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