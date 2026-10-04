Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 00:35 мин.
Тленните останки бяха поставени в специално изработен мраморен саркофаг
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил всеки може да се поклони пред един от най-великите ни средновековни владетели в църквата "Света София".
Тленните останки бяха поставени в специално изработен мраморен саркофаг.
- "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова