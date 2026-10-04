Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"

Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил всеки може да се поклони пред един от най-великите ни средновековни владетели в църквата "Света София".

Тленните останки бяха поставени в специално изработен мраморен саркофаг.

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова