БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България

Българската национална телевизия единствена у нас проследи в цялост на живо историческото предаване и завръщане на тленните останки на цар Самуил в България – събитие с важно национално-историческо и обществено значение.

Екип на БНТ, начело с Бойко Василев, единствен беше на официалната церемония в Музея на византийската култура в Солун и на борда на военно-транспортния самолет „Спартан“, както и на посрещането му на летище „Васил Левски“.

50 камери на обществената телевизия, 40 от които - на терен в България и Гърция, и 10 в студиата на обществената медия, осигуриха заснемането и излъчването на мащабното събитие.

Само по време на над 5-часовата извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“, съдържанието, публикувано в дигиталните платформи и социалните мрежи на БНТ, достигна до над 1,5 млн. потребители, а сайтовете bnt.bg и bntnews.bg отчетоха 100% ръст на посещаемостта спрямо обичайното.

Българската национална телевизия осигури сигнал за отразяването на завръщането на българския владетел и за други медии в България и по света чрез новинарския обмен на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ).

Само днес обществената телевизия изпрати към ЕСРТ над 4 часа и 30 минути стрийминг на живо и четири отделни репортажа от събитието. Така общият брой на материалите, предоставени от БНТ за международния обмен от обявяването на новината за завръщането на цар Самуил, достигна девет, сред които репортажи за реакциите в България, изработването на мраморния саркофаг и подготовката за историческото събитие.

Със специалната и извънредна програма „Цар Самуил: Завръщането“ БНТ проследи целия път на тленните останки – от официалното им предаване от гръцката на българската държава в Солун до държавната церемония в центъра на София и полагането им в базиликата „Света София“.

Специалното студио на обществената телевизия с водещ Аделина Радева проследи развитието на събитията в реално време, като представи както ключовите моменти от официалната програма, така и историческия контекст около личността на цар Самуил, неговата епоха и мястото му в българската историческа памет. В студиото се включиха историци, археолози и журналисти, които коментираха значимостта на събитието и ролята на българския владетел в националната история.

С включвания на живо, репортерите на обществената телевизия показаха атмосферата и събитията от ключови точки по маршрута на завръщането – от Музея на византийската култура в Солун, посрещането на летище „Васил Левски“, ескорта до площад „Княз Александър I“, държавната церемония, военните почести и артилерийския салют, както и шестивието до базиликата „Света София“ в София, където бяха положени тленните останки на българския цар.