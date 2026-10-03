ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!

България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на площад "Княз Александър I" в София.

Те бяха предадени от Гърция на българската държава повече от хиляда години след смъртта на един от най-прочутите средновековни владетели на България - цар Самуил (997 - 1014 г.)

БНТ със специална програма по повод паметното събитие, а репортерите на "По света и у нас" следят историческия ден.

Тленните останки на цар Самуил бяха прибрани в България с военнотранспортен самолет "Спартан". Единствено екип на БНТ пътува с правителствената делегация до Солун.







"Отиваме да си вземем царя", заяви премиерът Румен Радев след кацането на делегацията в Солун.

В 10.30 ч. в Музея на византийската култура в Солун започна официалната церемония по предаването на тленните останки на българския цар Самуил от Гърция на България.

Атина изпълнява своя исторически дълг, връщайки на София тленните останки на цар Самуил от четири саркофага, които са открити през 1964 г. от проф. Николаос Муцопулос в базиликата "Св. Ахилий". Това каза премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис.

"В нашата страна се завръщат 48 реликви от огромно значение за духовния и емоционалния живот – икони, кръстове, църковна утвар и дори епископски трон. Това са реликви, придобити в рамките на Първата световна война от Митрополията на Серес и Нигрита, както от светата обител на манастир "Св. Йоан Предтеча" и манастир "Панагия Икосифиниса", каза Мицотакис.

"Изпълняваме морално завещание с връщането на тленните останки на цар Самуил", заяви министър-председателят Румен Радев в Музея на византийската култура в Солун.

Снимки: БТА

България и Гърция подписаха в Музея на византийската култура в Солун приемно-предавателните протоколи за тленните останки на българския цар Самуил.

Документите бяха подписани от българския министър на културата Евтим Милошев и гръцкия му колега Лина Мендони в присъствието на министър-председателите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.







С подписването на протоколите Гърция предава на България останките, идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил, както и антропологичен материал, открит в други саркофази в базиликата "Св. Ахилий" в Малкото Преспанско езеро. България от своя страна предава на Гърция 48 църковни реликви.







Около 12.30 ч. военнотранспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, навлезе в българското въздушно пространство. Той беше прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16.

Формацията прелетя над площад "Княз Александър I". Българската армия пренесе тленните останки на цар Самуил от летище "Васил Левски" към центъра на София.

Те бяха транспортирани с военен камион, ескортиран от Военна полиция, специализирани полицейски автомобили "Пустинни котки" и мотоциклетисти.

В 13.40 ч. започна държавната церемония на площад "Княз Александър I" в София.

На церемонията присъства президентът Илияна Йотова. Премиерът Румен Радев произнесе слово. При изпълнението на химна на България отекнаха 21 артилерийски салюта.

Церемонията продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил.

В базиликата "Света София" започна церемонията за полагането на тленните останки на българския цар Самуил в мраморния саркофаг.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Екип на "По света и у нас"