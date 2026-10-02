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БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

Последният път на цар Самуил: От остров Свети Ахил до сърцето на България

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 03:32 мин.
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Снимка: БНТ
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За учените и за историците няма спор, че базиликата "Свети Ахил" е изградена от цар Самуил на едноименния остров, за да приеме български патриаршески престол след като североизточните земи на България са попаднали под византийска власт. Именно остров св. Ахил става център на българската държавност.

Около 986 година след победата над византийския император Василий II при Траянова врата, Самуил превзема Лариса. Оттам пренася мощите на св. Ахил Лариски на едноименния остров в малкото Преспанско езеро, където в негова чест издига една от най-внушителните средновековни църкви на Балканите – базиликата "Свети Ахил". Храмът се превръща и в седалище на българския патриарх, а от есента на 1014 г. и в царския некропол на Самуиловата династия, разкрит в края на 60-те години на миналия век. През 1969 година в саркофаг номер 3 намират останките на мъж, облечен в копринена плащеница със златни нишки.

Спомени от тогава има Коста, който е роден на остров св. Ахил и живее само тук:

– Аз бях на 10 години, когато там се намериха костите на св. Анхел и на цар Самуил. Има три гроба, единият беше на Самуил казал проф. Муцопулос.

Още тогава археолози и историци смятат, че това са костите на българския цар Самуил. Един от ключовите белези за учените, че намерените останки са на Самуил е счупената ръка, което съвпада с описаното от византийския летописец Йоан Скилица, че в битката при река Сергей през 996 г. Самуил е ранен тежко в ръката.

След откриването на костите на цар Самуил през 1969 година гръцките власти засекретяват информацията за това откритие. Няма категорични данни къде точно са съхранявани, според публикациите те са съхранявани в частна археологическа лаборатория, има данни, че са били в Аристотеловия университет в Солун. След 2014 г. е сигурно, че тленните останки на цар Самуил се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун и от там ще бъдат предадени на България в събота.

Остров Свети Ахил, бил център на първата Българска държава в края на 10 век, днес се оказва все по-интересен за българите.

Коста: Последните 10 години имаше повече от вашата България.

БНТ: Мислите ли, че там им е мястото, все пак е записано, че е български цар?

Коста: То се знае, щом се договориха вашата държава с нашата, то се знае.

А от центъра на Солун в събота, останките на българския владетел ще поемат последния си път, за да намерят покой в храма "Св. София" в центъра на днешната българска столица.

#остров свети Ахил #тленните останки на Самуил #връщане на тленните останки на Самуил #Цар Самуил

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