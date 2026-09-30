От транспорта до строителството и футбола: Пътят и бизнесът на Илиян Филипов

53-годишният Илиян Филипов е един от крупните предприемачи в България с бизнеси в различни сектори. Той е съсобственик на строителната и транспортна фирма ПИМК, която се занимава и с железопътни превози, Негови компании са сред изпълнителите на мащабни обществени поръчки в Пловдив. Филипов е президент и на футболния клуб "Ботев" Пловдив, който поема в критичен момент и изплаща дълговете му.

53-годишният Илиян Филипов оставя след себе си бизнес за милиони. Името му фигурира в повече от 60 търговски дружества, които оперират в различни сектори. Най-знакова е компанията му ПИМК, която се разраства до най-голямата за сухопътни и карго превози у нас, само за 2024 година генерира приходи от над 170 милиона евро. Значителни са оборотите и в строителството, въпреки известно забавяне изпълнението на дадени обекти през последните години. Строи от бизнес обекти, пред какъвто се намираме и в момента, до големи жилищни комплекси.

Илиян Филипов беше и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив, придобива мажоритарния дял преди месец. Но още миналото лято, без да притежава акциите, започва да изплаща натрупани дългове на клуба в размер на близо 7 милиона лева. Негова строителна фирма беше и основен изпълнител на дългогодишния и съпътстван от редица спорове основен ремонт на клубния стадион. В последните месеци настояваше и за промени, относно начина, по който се разпределят футболните права у нас. Заставаше и зад редица обществени каузи, като протестите срещу мантинелите на околовръстното шосе.

Илиян Филипов започва да се занимава с бизнес през 90-те. Преориентира се към транспорта като по-перспективен сектор и през 2000-та година заедно със свой съдружник основа компанията ПИМК, която се превръща в една от големите транспортни фирми у нас с поръчки за милиони.

Миролюб Столарски, зам.-председател на Асоциацията на автомобилните превозвачи: "Може би тази е най-голямата. Определено мога да кажа, че е най-голямата и най-такава развита в различни дейности. Знаете, че тя има и транспорт с влакове, има с товари, изобщо много силна фирма, която е развита в различни посоки."

Зад показното убийство вероятно стоят бизнес интереси, смятат от транспортния бранш.

Миролюб Столарски, зам.-председател на Асоциацията на автомобилните превозвачи: "Ами предполагам, че са бизнес мотиви. ... България не е хубаво да си голям бизнесмен и да изкарваш добри пари. За съжаление това от няколко години насам, не знам дали забелязвате, че голям бизнес вече няма в България или той е за кратко."

Транспортната фирма на Илиян Филипов има най-голямата материална база у нас. Именно негова собственост бяха голяма част от изгорелите на гръцки ферибот тирове в началото на 2022 година.

Илиян Филипов (февруари, 2022 г.): "Никой не мисли в момента за материалните щети. Важното е момчетата всичко да приберем и от там-нататък да гледаме материалните."

Фирма на Филипов е свързана и с друг тежък инцидент. Миналата година товарен влак на частния железопътен оператор и машина на БДЖ се удариха на линията между Кремиковци и Световрачане. При инцидента загинаха двама души и бяха ранени шестима. След катастрофата от ПИМК заявиха, че нямат вина за случая и многократно са сигнализирали за проблеми с жп инфраструктурата.

Илиян Филипов (15.01.2025 г.): "Страшно е в момента, защото не се прави поддръжка на инфраструктурата и знам, че съм лош пророк, защото аз бях предупредил, че ще стане сериозен инцидент и то най-вече за дерайлирания говорех, не очаквах, че те до такава степен ще пуснат влак срещу влак, но тази опасност продължава да стои – за дерайлиране, което не дай си боже да е с някой пътник ще е национална трагедия."

Освен в транспортния сектор, Филипов има и мащабни строителни проекти. Десетки жилищни и бизнес сгради, както и емблематичния за Пловдив стадион "Христо Ботев". Заедно с изграждането на съоръжението 53-годишния бизнесмен има ключова роля и в развитието на футболния клуб.

Здравко Димитров – бивш кмет на Пловдив: "И искаше и концесия да вземе, доколкото знам, на стадиона. Да го вземе, да притежава изцяло футболния клуб. Не знам докъде са стигнали преговорите."

Последната среща на Здравко Димитров с Филипов е преди три дни по време на футболната среща между националите на България и Люксембург, която се игра на Колежа.

Здравко Димитров – бивш кмет на Пловдив: - Притеснен ли беше? - Не, най-малко. Усмихнат, ведър, прегърнахме се. По нищо не личеше, че предстои такъв развръзка, такъв край."

Бизнесът не трябва да стои безучастен към проблемите на града и хората и Илиян Филипов беше човек, който защитаваше тази кауза, заявиха в специална позиция от Сдружението "Бизнесът за Пловдив" днес. Футболните клубове и феновете също остро осъдиха убийството на Илиян Филипов.

снимки: БТА, БГНЕС/Архив