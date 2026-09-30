Израелското посолство: Инцидентът на полета от Дубай за Тел Авив е опит за терористичен акт

Инцидентът на борда на полета на авиокомпания „Flydubai“ от Дубай за Тел Авив е бил опит за джихадистки терористичен акт, насочен срещу израелски граждани, Обединените арабски емирства и Авраамовите споразумения. Това се посочва в позиция на израелското посолство за самолета.

Случаят в момента се разследва от компетентните органи и не препоръчваме да се разчита на непотвърдени слухове.

Според първоначалните сведения от израелски пътници на борда те са проявили изключителна смелост. След като осъзнали колко сериозна е ситуацията, те влезли в пилотската кабина, изправили се срещу пилота, заподозрян в терористичен акт, и го обезвредили. След това помогнали управлението на самолета да бъде поето от друг член на екипажа, който също се намирал на борда, посочват от посолството.

Бързата им реакция е предотвратила голяма трагедия и е спасила живота на всички на борда.

Наред със смелостта на пътниците, вторият пилот от ОАЕ и останалата част от екипажа са демонстрирали изключителен професионализъм и смелост през целия инцидент, се обеснява в позицията.

Извън всякакво съмнение е, че става дума за опит самолет, превозващ 172 пътници и членове на екипажа – 169 от които са били израелски граждани – да бъде разбит в земята, а потенциално и в сграда на територията на Израел. Това напомня трагичните събития от 11 септември преди 25 години. Израел е обект на терористични актове още от основаването си, а през последните три години тези атаки са се засилили с още по-голяма интензивност, на фона на нарастващата в световен мащаб демонизация на Израел. Тази атака не е била насочена единствено срещу пътниците на борда. Тя е представлявала и пряка атака срещу отношенията между Израел и ОАЕ и срещу визията, заложена в Авраамовите споразумения. Тероризмът няма да разруши връзката и партньорството между Израел и ОАЕ, нито ще спре продължаващия напредък в региона", пише в позицията.

От посолството изтъкват, че смелата реакция на израелските пътници и екипажа от ОАЕ, които са действали рамо до рамо, подчертава огромната сила на връзките между хората, когато те не са помрачени от екстремистки идеологии на омраза и подстрекаване към насилие.

Израел високо цени приятелството си с Обединените арабски емирства и остава изцяло ангажиран с укрепването на връзките между нашите държави и народи.

Онези, които се стремят да възпрепятстват мира и нормализирането на отношенията, няма да определят бъдещето на нашия регион.