В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар

В замяна за костите на цар Самуил България ще предаде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар. Това каза специално за "По света и у нас" директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова. В момента предметите не могат да бъдат показвани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. Но през 2015 година екип на "По света и у нас" снима част от тях в Националния исторически музей.

Директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. България не дава нищо завинаги.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: "Тези предмети, които отдавна Гърция търси от нас, са много щателно проверени от комисии, първо по тяхно искане, второ - от наши експерти. И е установено категорично, че те имат произход от Гърция, предимно това са църковна утвар, икони, за някои от тях със сигурност знаем от кои манастири произхождат."

По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: "Включват по няколко детайла като всеки детайл обикновено в културните ценности се завежда с отделен номер, така че общо около 53."

Част от ценностите са мощехранителници, добавя Бони Петрунова. През годините обаче от тях са извадени мощите, дадени са на различни манастири, и сега се връщат само красивите им кутии. Тя казва още, че съвсем скоро ще се разбере къде в Гърция ще се съхраняват всички над петдесет предмета.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: "Няма нищо тайно и нищо скрито - те ще ги покажат къде ще ги изложат. Може да направят временна изложба, може да направят постоянна изложба...На всички псевдопатриоти ще кажа, че при над 800 хиляди артефакта, които има Националния музей и може всеки момент да изложи във витрините си, няма да обеднее с 48 предмета, колко и да са ценни още повече, че не са наши."

Според доц. Петрунова сегашната размяна на артефакти, на тленните останки на цар Самуил от една страна и на църковна утвар от друга, показва пътя, по който трябва да върви Европейския съюз - да си взаимодействаме, а не непрекъснато да спорим и да делим.



