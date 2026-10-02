БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки...
Чете се за: 02:47 мин.
22-ма души са задържани при акция срещу трафика на...
Чете се за: 02:47 мин.
КЗП започва проверки в търговските вериги
Чете се за: 01:50 мин.
Започна монтажът на саркофага на цар Самуил (СНИМКИ)
Чете се за: 03:12 мин.
В София пристигна саркофагът, в който ще бъдат положени...
Чете се за: 01:50 мин.
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

В замяна на тленните останки на Самуил: България дава на Гърция 53 предмета, предимно църковна утвар

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
19817
Чете се за: 03:15 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В замяна за костите на цар Самуил България ще предаде на Гърция 53 ценни предмета, най-вече църковна утвар. Това каза специално за "По света и у нас" директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова. В момента предметите не могат да бъдат показвани, защото с Гърция е подписан меморандум за конфиденциалност. Но през 2015 година екип на "По света и у нас" снима част от тях в Националния исторически музей.

Директорът на Националния исторически музей Бони Петрунова обяснява, че става въпрос за размяна на предмети за временно пребиваване. България не дава нищо завинаги.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: "Тези предмети, които отдавна Гърция търси от нас, са много щателно проверени от комисии, първо по тяхно искане, второ - от наши експерти. И е установено категорично, че те имат произход от Гърция, предимно това са църковна утвар, икони, за някои от тях със сигурност знаем от кои манастири произхождат."

По списък предметите са 48, но някои от тях са многосъставни.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: "Включват по няколко детайла като всеки детайл обикновено в културните ценности се завежда с отделен номер, така че общо около 53."

Част от ценностите са мощехранителници, добавя Бони Петрунова. През годините обаче от тях са извадени мощите, дадени са на различни манастири, и сега се връщат само красивите им кутии. Тя казва още, че съвсем скоро ще се разбере къде в Гърция ще се съхраняват всички над петдесет предмета.

Доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ: "Няма нищо тайно и нищо скрито - те ще ги покажат къде ще ги изложат. Може да направят временна изложба, може да направят постоянна изложба...На всички псевдопатриоти ще кажа, че при над 800 хиляди артефакта, които има Националния музей и може всеки момент да изложи във витрините си, няма да обеднее с 48 предмета, колко и да са ценни още повече, че не са наши."

Според доц. Петрунова сегашната размяна на артефакти, на тленните останки на цар Самуил от една страна и на църковна утвар от друга, показва пътя, по който трябва да върви Европейския съюз - да си взаимодействаме, а не непрекъснато да спорим и да делим.

#ценни предмети #връщане на тленните останки на Самуил #Гърция #България

Водещи новини

3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар Самуил, вече е в "Св. София"
3-тонният саркофаг, в който ще положат тленните останки на цар...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС Високите цени, мантинелите и полетите: Остър сблъсък между премиера Радев и опозицията в НС
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов Финансови взаимоотношения е водещата версия за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа" Кличко: Врагът се опитва да заличи Киев, Путин - "Русия не планира да атакува Европа"
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Северна Македония поиска официално разговори с България по...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
4 години затвор за 76-годишния шофьор, който блъсна и уби дете в...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
България посреща останките на цар Самуил на 3 октомври
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ