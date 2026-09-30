Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)

Показно убийство на знакова фигура от бизнеса и футбола в Пловдив. Илиян Филипов беше прострелян в главата малко след полунощ в свой имот малко след полунощ. 53-годишният мъж е собственик на голяма транспортна компания, в която работят над 1500 души и която оперира в голям мащаб. МВР сформира екипи по разследване на случая, а директорът на пловдивската полиция увери, че се работи по конкретни данни.

Снимка на вероятен извършител се появи във Фейсбук, но нейната автентичност не е потвърдена от нито един разследващ.

Убийството на бизнесмена Илиян Филипов е станало в имот в район „Западен“ в Пловдив, който е негова собственост, но не е живеел там. Тази сутрин районът около новата кооперация осъмна блокиран от криминалисти.

– Тук всичките са шокирани. Какво да правим..., той човека... дошло му е времето. – Показно убийство... Връщаме се към старите години.

На кадри от охранителни камери от съседна кооперация, с които БНТ разполага, се вижда, че първите полицаи, отзовали се на сигнала, пристигат на мястото буквално 2-3 минути след 1:00 часа след полунощ. На този етап разследващите отказват информация дали има конкретен заподозрян или заподозрени като извършители. Както и дали е имало свидетели.

Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив: "Имаме конкретна насоченост. Работим по конкретни данни, които възникват в хода на, както казах, провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична, акцентите в работата се свеждат своевременно на съответните екипи."

Сформиран е специален щаб за да бъде проверена всяка следа и информация, която може да помогне за разкриване на убийството.

гл. комисар Емил Пармаков – директор на ГДНП: "Предприети са абсолютно всички възможни действия, които МВР трябва да направи, контролно-охранителните мерки на територията на града, със съседните областни дирекции, затегнат е режимът на границата."

От разследването обясниха още, че на този ранен етап не изключват нито една версия за показното убийството.

Ваня Христева – окръжен прокурор на Пловдив: "Твърде рано е за да се изведе една конкретна версия. По тази причина се събират всякакви доказателства възможни, за да се изведе водеща версия, но се проверяват всички такива."

Последната публична поява на 53-годишният бизнесмен е часове преди да бъде убит. Снощи Илиян Филипов е присъствал на мача на националите на стадион "Христо Ботев", където е бил и вътрешният министър.

Петър Зехтински: "Видяхме се там. Даже г-н Демерджиев беше и той. И си направихме снимка там и гледахме мача. Той си беше с цялото си семейство там. И сега не мога да си го представя това нещо. Не мога. Вече го няма."

В последните години Илиян Филипов водеше битка с местни компании и бизнесмени, които открито обвиняваше в контрол над полицията в Пловдив. В края на март миналата година, Филипов дори излезе с официална позиция, че срещу него се готви покушение, организирано от Иван Петлешков и че е подал сигнал. От полицията обаче днес отрекоха това.

Васил Костадинов, директор на ОД на МВР – Пловдив: "Нямаме такива данни за момента."

снимки: БНТ, БТА

От своя страна Иван Петлешков коментира за БНТ, че с Филипов имат финансови и съдебни спорове, но той няма нищо общо с неговото убийство.

Иван Петлешков, бизнесмен: "Каквито и спорове да съм имал с него, съм ги решавал по законоустановения ред. Не желая тази трагедия най-вече за близките му, пък и за феновете на един от двата отбора в Пловдив да бъде използвана за спекулации и за политически цели."

Петлешков заяви още, че до момента не е търсен от полицията във връзка с убийството. Разпитите по случая продължават и в следващите дни.