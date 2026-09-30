БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване...
Чете се за: 00:45 мин.
Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 00:50 мин.
Александър Димитров подаде оставка след нулевото...
Чете се за: 01:30 мин.
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос -...
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери...
Чете се за: 00:30 мин.
Убит е президентът на Ботев Пд Илиян Филипов
Чете се за: 01:30 мин.
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с...
Чете се за: 02:27 мин.
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УБИЙСТВОТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА ПФК "БОТЕВ" ПЛОВДИВ

Притеснявал ли се е Илиян Филипов за живота си? Демерджиев разпореди проверка в МВР

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази

Тя има за цел да установи дали са постъпвали данни, жалби и сигнали

иван демерджиев обединението една национална цел прави нашия народ несломим пътя постигането
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от бизнесмен от Пловдив с инициали И.Ф., които да касаят опасения за неговата безопасност.

В официалните регистри на Министерството на вътрешните работи информация за такива няма.

По повод тиражирана публично информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Данни за подобни действия през 2025 година липсват.

В тази връзка министър Демерджиев разпореди на главния секретар на МВР да се извърши пълен анализ дали няма неглижиране на важни обстоятелства и данни при действията на органите на реда през 2025 година.

#убийството в Пловдив #Иван Демерджиев

Водещи новини

Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за убийството на бизнесмена Илиян Филипов (ОБЗОР)
Покушението в Пловдив: Следите, доказателствата и версиите за...
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ) Трима души загинаха в тежка катастрофа на пътя Айтос - Дългопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Политическата криза в Румъния продължава Политическата криза в Румъния продължава
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Отговорът на НАТО след заканата на Кремъл: Ученията ни не са...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
"Ракъ, ципуро, цуйка, палинка": Ракията на Балканите -...
Чете се за: 12:52 мин.
Общество
На 5 октомври започват имунизациите срещу грип при деца с назална...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ