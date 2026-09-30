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Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба

Николай Минков от Николай Минков
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Той е с предизвестие от три месеца

Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба
Снимка: БТА
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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това съобщиха за "По света и у нас" от пресцентъра на Министерството на отбраната след запитване. Към момента все още не са ясни причините за решението на адмирал Ефтимов.

Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 година. Началник на отбраната е от 30 март 2020 г. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".

#рапорт #адмирал Емил Ефтимов #началник на отбраната

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