Началникът на отбраната е подал рапорт за освобождаване от военна служба

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това съобщиха за "По света и у нас" от пресцентъра на Министерството на отбраната след запитване. Към момента все още не са ясни причините за решението на адмирал Ефтимов.

Емил Ефтимов е роден на 16 август 1961 година. Началник на отбраната е от 30 март 2020 г. Той е получил и всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".