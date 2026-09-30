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Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии

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Предприети са контролно-охранителни мерки на територията на града, в съседните областни дирекции, затегнат е режимът на границата

живо полицията илиян филипов убит огнестрелно оръжие работи всички версии
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Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив - Илиян Филипов. Окръжният прокурор на Пловдив потвърди, че става дума за умишлено убийство. Смъртта е настъпила заради огнестрелна рана. Убийството е станало около 1.00 ч. през нощта. Сигнал е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от Филипов.

Процесуално-следствените действия са започнали още през нощта и в момента продължават.

Разследването е в начален етап, подчертаха от прокуратурата. Няма информация собственикът на футболния клуб да е получавал заплахи.

"Работим по конкретни данни, които възникват при обработването на оперативни данни."

От прокуратурата не отрекоха да има свидетели, но не дадоха повече подробности.

Изследват се видеозаписи от камери.

Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев съобщи, че е на място "за да има необходимата координация със съдебните органи и с другите ведомства, с които трябва да координираме нашите действия. Включително и с други наши структури, които ще бъдат включени в разследването на това престъпление."

Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"Предприети са контролно-охранителни мерки на територията на града, в съседните областни дирекции, затегнат е режимът на границата. Създадени са оперативни екипи, създадени са екипи от разследващи полицаи. Разпитват се свидетели, в момента ги търсим, призоваваме. Издирваме свидетели на местопроизшествието", посочиха на брифинга от МВР.

Обстоятелствата около престъплението и мотивите за него тепърва се изясняват.

Полицейски екипи са разположени в района на "Пещерско шосе". Разследването е мобилизирало значителен ресурс на криминалната полиция в Пловдив.

Илиян Филипов е разпознаваема фигура в пловдивските бизнес среди и е свързан с една от големите транспортни компании в страната. Той е и сред основните финансови фигури около футболния клуб „Ботев“ (Пловдив).

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