41-годишен мъж от Шумен е задържан за фалшифициране на евробанкноти

Криминално проявен мъж от Шумен е задържан за фалшифициране на 54 банкноти с различен номинал, съобщиха от ОДМВР – Шумен.

На 26 септември, в събота следобед, на телефон 112 е получен сигнал от служителка в търговски обект, че мъж е платил с банкнота, която не изглеждала истинска. Полицаите посетили дома му, където намерили фалшиви банкноти на обща стойност 3260 евро. Органите на реда намерили и реквизити за обработката им. За момента не е известно колко банкноти е успял да прокара в обръщение преди да бъде заловен.

Мъжът е задържан първоначално за 24 часа, а след наложена прокурорска мярка за срок от 72 часа. Образувано е и досъдебно производство. Работата по случая продължава.