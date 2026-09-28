Патриарх Даниил отслужи литургия в храма на Божи гроб заедно с йерусалимския патриарх Теофил III

Йерусалимският патриарх Теофил III и българският патриарх Даниил отслужиха заедно света литургия за Кръстовден (по Юлианския календар) на Гроба Господен, съобщиха от Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

На 27 септември, когато по Юлианския календар се чества празникът Въздвижение на светия Кръст Господен, тържествената света литургия в храма на Божи гроб бе възглавена от Теофил III и патриарх Даниил. На Кръстовден е и кулминацията на духовните тържества по повод първата мирна визита на Софийския митрополит в пределите на Йерусалимската патриаршия, припомнят от БПЦ-БП.

Йерусалимският патриарх Теофил връчи на патриарх Даниил най-високото отличие на древната Патриаршия – ордена на „Кръста на Гроба Господен“, се казва в съобщението.

Според традицията в Йерусалим преди началото на богослужението бе извършена лития от сградата на Йерусалимската патриаршия до храма „Възкресение Христово“. При влизане в храма Теофил III и Даниил се поклониха пред плочата на помазанието, а след това и на Божи гроб. Заедно с тях съслужиха митрополити от Йерусалимската патриаршия, както и Неврокопският митрополит Серафим, Мелнишкият епископ Герасим - гл. секретар на Св. Синод, архим. Теофил - игумен на Хаджидимовския манастир и протодякон Деян Коруновски - част от българската църковна делегация по повод мирното посещение. На богослужението съслужиха и десетки свещеници от Йерусалим, България, Гърция и Румъния, както и десетки бяха християните, които се причастиха, допълват от БПЦ-БП.

След светата Литургия бе извършена лития с Кръста Христов. Йерусалимският патриарх Теофил III носеше кръста, в който има частици от Кръста Христов, над главата си. Литията премина от храма към мястото, където е бил намерен кръстът от императрица Елена, след което бе извършена лития около Кувуклията на Божи гроб, като кръстът бе носен и от българския патриарх Даниил, Неврокопския митрополит Серафим, Мелнишкия епископ Герасим и митрополити на Йерусалимската патриаршия. Шествието завърши в параклиса на Голгота. Събитието продължи в приемния салон на Йерусалимската патриаршия, където бяха произнесени и слова, отбелязват от БПЦ-БП.

„Въздвижението на Честния Кръст разкрива парадокса на християнската вяра: смирението става слава, страданието - победа, смъртта - живот, а Гробът - извор на възкресение. Затова и Църквата, въздигайки честното дърво, показва не просто оръдието на страданията, а знамението на Христовата победа и знака на помирението между небето и земята“, каза в словото си патриарх Теофил.

От своя страна патриарх Даниил припомни за вековните духовни връзки между Българската православна църква, българския народ и Йерусалимската патриаршия.

„От времената на Османската империя – между шестнадесетото и осемнадесетото столетие, историци на Йерусалимската патриаршия свидетелстват за български монаси, които живеят и работят в Божигробските манастири „Свети Сава“ и „Свети Архангели“, както и за това че към края на шестнадесетото столетие в една от йерусалимските църкви българите имат свой параклис, в който светите божествени служби са се извършвали на църковнославянски език“, каза той.

Патриарх Даниил отбелязва, че „Българската църква няма да забрави никога помощта и подкрепата, оказана от светата Йерусалимска патриаршия от приснопаметния йерусалимски патриарх Диодор към Българската патриаршия по време на Разширения и всеправославен събор през 1998 г. с цел преодоляване на политически инспирирания разкол в нея“.