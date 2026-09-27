Всички осем сестри в интензивното отделение на смолянската болница искат да напуснат

Осем медицински сестри от интензивното отделение на смолянската болница подадоха заявления за напускане, заради ниско, според тях, заплащане на труда им.

Те искат повишение на трудовото възнаграждение. Но до този момент не са постигнали споразумение с ръководството на болницата за това.

Ако искането им не се удовлетвори от 5 октомври предизвестието за напускане влиза в сила.

"По света и у нас" потърси контакт със сестрите, но никоя от тях не пожела да кометнира. От ръководството на Смолянската болница също отказаха коментар. В ОАИЛ на болницата по щат трябва да работят 17 сестри, но сега работещите са само осем.