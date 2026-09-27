Унищожителна буря в САЩ: Стихията засегна десетки милиони, отменени са хиляди полети

В САЩ имат проблеми с природни бедствия. В Ню Йорк и Ню Джърси обявиха извънредно положение, заради мощна буря, която удари Източното крайбрежие. Стихията отне живота на един човек, наводни улици и домове, остави над 100 хиляди домакинства без ток. От външното ни министерство е издадено предупреждение да се избягват пътувания към засегнатите райони.

Вълни, високи няколко метра, вятър, със скорост близо 90 км/ч и невиждани от години наводнения - бавно преминаващата буря нанесе огромни щети по Източното крайбрежие. Стихията засегна голяма част от Съединените щати - от щата Мейн, до столицата Вашингтон.



Най-тежка е ситуацията в Ню Йорк и Ню Джърси, където е в сила извънредно положение.

Дърво падна и уби 56-годишен мъж в Бруклин. А улиците в нюйорския Лонг Айлънд се превърнаха в реки.

Бен Джаксън, жител на Лонг Айлънд: "Не сме имали подобна буря от години. Изля се огромно количество вода, приливът също е много голям. Не смеем да напуснем домовете си, не знаем какво да правим."

Над 100 хиляди домакинства са без ток. Хиляди са сигналите за наводнени домове и приземни етажи.

Уилсън Леон: "Водата е много дълбока. Вижте човека ето там. Исках да проверя лодката си, но се връщам вкъщи. Няма как да стигна."

2400 полета излетяха и кацнаха със закъснение, а други 1200 бяха отменени заради бурята. Стихията засегна и културния живот на нюйоркчани - от съображения за сигурност концерти на Лени Кравиц и Ед Шийрън бяха отменени, отложени са и спортни събития.



