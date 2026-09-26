БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на...
Чете се за: 04:32 мин.
Германия след изборите: Политическо сътресение и...
Чете се за: 15:35 мин.
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени разкриха загадъчната сила, спомогнала за формирането на Слънчевата система

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Запази
наса състави плейлиста звуци слънчевата система
Слушай новината

Древни зрънца в един от най-старите известни метеорити разкриват, че през първите 200 000 години от съществуването на Слънчевата система е имало изненадващо силно магнитно поле, което вероятно е помогнало за формирането ѝ, пише „Сайънс дейли", позовавайки се на публикация в сп. „Протоколи на Американската академия на науките".

Откритието на учени от САЩ подсказва, че магнетизмът е действал наред с гравитацията, подпомагайки превръщането на огромен облак от газ и прах в Слънцето и планетния диск.

Преди около 4,6 милиарда години Слънчевата система възниква като огромен облак от газ и прах. През следващите няколко милиона години тази „слънчева мъглявина" претърпява драстични промени. Облакът претърпява колапс и се сплесква, превръщайки се в диск, от който в крайна сметка се появяват Слънцето в центъра му и планетите, формирали се около него.

Отдавна се смята, че гравитацията е основната сила, която стои зад тази трансформация. Настоящото изследване на учени от Масачузетския технологичен институт обаче показва, че магнетизмът също може да е бил важна част от процеса.

Учените са открили доказателства за древно магнитно поле, запазени в част от най-стария метеоритен материал, идентифициран досега.

Изследователите са проучили микроскопични зрънца в метеорита DOM 08006, открит в Антарктида през 2008 г. Известни като калциево-алуминиеви инклузии, тези зрънца са се образували през първите 200 000 години от съществуването на Слънчевата система и са най-старият известен материал от този период.

Тяхната магнитна характеристика показва, че още по време на етапа на слънчевата мъглявина е съществувало мощно магнитно поле. Изследователите изчисляват, че то е било между 3 и 12 пъти по-силно от днешното магнитно поле на Земята и вероятно е спомогнало за привличането на първичния материал навътре, докато се е формирало младото Слънце.

„Този преход от сферичен облак към протопланетарен диск е едно от най-значимите събития в цялата история на Слънчевата система", казва Бенджамин Вайс от изследователския екип.

„Отдавна се предполага, че причина за това е гравитацията, но нашите измервания показват, че магнетизмът вероятно също е изиграл роля", допълва ученият.

# Слънчевата система # метеорити

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
2
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
3
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
4
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
5
Облачно време и валежи в съботния ден
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив
6
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
3
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
6
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...

Още от: Любопитно

Мерлин, Дюй и Луна - новите специални агенти на четири лапи в агенция "Митници" (СНИМКИ)
Мерлин, Дюй и Луна - новите специални агенти на четири лапи в агенция "Митници" (СНИМКИ)
Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век Неочаквано откритие в Мелник: археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII - XIV век
Чете се за: 03:02 мин.
Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария Разкриват подземната инфраструктура на римските терми в Рациария
Чете се за: 02:32 мин.
Франция очаква папа Лъв XIV Франция очаква папа Лъв XIV
Чете се за: 00:52 мин.
Учените пренаписват родословното дърво на прилепите, като определят Европа за неговата люлка Учените пренаписват родословното дърво на прилепите, като определят Европа за неговата люлка
Чете се за: 04:55 мин.
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина "Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
14400
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300 346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300
Чете се за: 00:32 мин.
Общество
Ще се наложи ли спиране на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ заради Дунав? Ще се наложи ли спиране на блокове в АЕЦ „Козлодуй“ заради Дунав?
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Германия след изборите: Политическо сътресение и пренареждане на силите Германия след изборите: Политическо сътресение и пренареждане на силите
Чете се за: 15:35 мин.
По света
Войната в Украйна: Руски удари с жертви срещу Киев и други градове
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Ормузкият проток остава затворен: Доналд Тръмп отхвърли иранското...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Папа Лъв XIV в Париж: Стотици хиляди приветстваха Светия отец
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ