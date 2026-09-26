Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите

Белгия започна с победа участието си в Лигата на нациите, след като „червените дяволи“ спечелиха с 2:0 гостуването си на Италия в първия кръг от група 1 на дивизия „А“.

Мика Годс даде аванс на гостите в 20-ата минута след асистенция на Кевин Де Бройне, а резервата Доди Лукебакио подпечата успеха с втори гол в 69-ата минута след индивидуална акция и удар от дистанция.

По този начин Белгия прекъсна серията си от пет мача без победа срещу „Скуадра адзура“, а освен това записа първи успех над Италия в официален двубой от квалификациите за Евро 1972 насам.

Двубоят предложи сериозен брой положения и пред двете врати. Италия можеше да поведе още през първото полувреме, но Франческо Пио Еспозито нацели гредата, а Джанлуиджи Донарума на няколко пъти се намеси решаващо. В същото време и белгийците имаха възможности да увеличат аванса си.

След почивката домакините потърсиха изравняването и създадоха няколко опасни ситуации, но вратарят на Белгия Сене Ламенс бе на висота. Вместо Италия да стигне до гол, Лукебакио се възползва от свободното пространство при контраатака и с далечен удар направи резултата 2:0.

В края Италия опита да се върне в мача чрез статични положения, но така и не успя да преодолее белгийската защита.

Така Белгия оглави групата след първия кръг. В следващите мачове Италия гостува на Турция, докато „червените дяволи“ приемат Франция.