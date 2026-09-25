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България U21 с драматична победа с 2:1 над Португалия

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Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
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Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за победа, като стигнаха до пълен обрат с две попадения в заключителните минути на двубоя на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

българия u21 драматична победа португалия
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Младежкият национален отбор на България постигна престижна победа с 2:1 над Португалия в квалификациите за Европейското първенство през 2027 година.

Възпитаниците на Тодор Янчев демонстрираха характер и воля за победа, като стигнаха до пълен обрат с две попадения в заключителните минути на двубоя на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик.

Португалците започнаха по-активно, но срещнаха отлично организиран български отбор и вдъхновен Пламен Андреев, който се отличи с няколко ключови спасявания.

България също имаше своите възможности, като през първата част Стивън Стоянчов уцели напречната греда.

В 50-ата минута Густаво Варела даде преднина на гостите, но българските национали не се отказаха и бяха възнаградени за усилията си в края на срещата. В 87-ата минута Тодор Павлов засече с глава центриране от ъглов удар, топката срещна гредата, рикошира във футболист на Португалия и влезе във вратата за 1:1.

Кулминацията настъпи в първата минута на добавеното време. След отлична индивидуална акция Никола Илиев преодоля трима противникови футболисти и подаде към Александър Маринов, който отблизо реализира победното попадение за 2:1 и донесе заслужена радост на българския тим и привържениците по трибуните.

С успеха България нанесе първа загуба на Португалия в настоящата квалификационна кампания и събра 14 точки, като заема третото място в група B, само на точка зад втория Чехия.

Пред националите предстоят още два решителни двубоя - гостуване на Чехия на 30 септември и домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик.

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