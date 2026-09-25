Доброволна военна служба: Новата система във Франция обучава млади хора

Медиите във Франция получиха достъп до база за обучение според новата френска система за доброволна военна служба за млади хора. Системата стартира, след като се появи необходимост от по-добри отбранителни способности заради войната в Украйна.

Войниците доброволци във Франция служат 10 месеца. Около 3000 от тях, предимно на 18 и 19 години, започнаха обучение този месец в цялата страна.

Те практикуват стрелба и водене на градска война във военна база в Саребур, Източна Франция.

Въпреки че е само упражнение за неутрализиране на враг вътре в сграда, младите войници изглеждат леко нервни, докато насочват оръжията си и следват инструкциите на командващия.

„Имаше много адреналин и малко стрес, но съм доволна от това как се представих. Истинското предизвикателство е да си спомня всичко, на което съм била научена, в точния момент.“

Бригаден генерал Франсоа дьо Жабрюн споделя впечатленията си от обучението на доброволците.

Франсоа дьо Жабрюн, бригаден генерал: „Доброволците са силно мотивирани и са се адаптирали добре. Култивирането на отбранително мислене в цялото общество е важно на фона на текущите международни отношения.“

Подобно на Франция и други европейски държави също предприеха стъпки за повишаване на отбранителните си способности.

Германия тази година въведе в сила закон, който позволява наборна военна служба, ако няма достатъчно доброволци, докато Хърватия въведе отново задължителната казарма за мъже под 29 години, след като тя беше отменена през 2007 г.