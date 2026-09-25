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Доброволна военна служба: Новата система във Франция обучава млади хора

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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По света
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Снимка: илюстративна
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Медиите във Франция получиха достъп до база за обучение според новата френска система за доброволна военна служба за млади хора. Системата стартира, след като се появи необходимост от по-добри отбранителни способности заради войната в Украйна.

Войниците доброволци във Франция служат 10 месеца. Около 3000 от тях, предимно на 18 и 19 години, започнаха обучение този месец в цялата страна.

Те практикуват стрелба и водене на градска война във военна база в Саребур, Източна Франция.

Въпреки че е само упражнение за неутрализиране на враг вътре в сграда, младите войници изглеждат леко нервни, докато насочват оръжията си и следват инструкциите на командващия.

„Имаше много адреналин и малко стрес, но съм доволна от това как се представих. Истинското предизвикателство е да си спомня всичко, на което съм била научена, в точния момент.“

Бригаден генерал Франсоа дьо Жабрюн споделя впечатленията си от обучението на доброволците.

Франсоа дьо Жабрюн, бригаден генерал: „Доброволците са силно мотивирани и са се адаптирали добре. Култивирането на отбранително мислене в цялото общество е важно на фона на текущите международни отношения.“

Подобно на Франция и други европейски държави също предприеха стъпки за повишаване на отбранителните си способности.

Германия тази година въведе в сила закон, който позволява наборна военна служба, ако няма достатъчно доброволци, докато Хърватия въведе отново задължителната казарма за мъже под 29 години, след като тя беше отменена през 2007 г.

#доброволна военна служба #младежи #Франция

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