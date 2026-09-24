Пожар в станцията за сателити „Старлинк“ разтревожи властите в Полша

Пожар в полска наземна станция за сателитите „Старлинк" разтревожи местните власти. Министърът по въпросите на цифровизацията определи случилото се като вероятен „елемент на хибридна война". Полицията и служители на агенцията за вътрешна сигурност разследват пожара, който не е причинил жертви и значителни щети.

Станцията, разположена на 40 километра от Варшава, играе критична роля за интернет връзката в Централна и Източна Европа, включително за украинската армия на фронта.