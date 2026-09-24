БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожар в станцията за сателити „Старлинк“ разтревожи властите в Полша

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Запази
Слушай новината

Пожар в полска наземна станция за сателитите „Старлинк" разтревожи местните власти. Министърът по въпросите на цифровизацията определи случилото се като вероятен „елемент на хибридна война". Полицията и служители на агенцията за вътрешна сигурност разследват пожара, който не е причинил жертви и значителни щети.

Станцията, разположена на 40 километра от Варшава, играе критична роля за интернет връзката в Централна и Източна Европа, включително за украинската армия на фронта.

Кшищоф Гавковски, полски министър по въпросите на цифровизацията: „Пожарът обхвана електростанцията, захранваща генератора, и е ясно, че тези саботажни действия бяха целенасочено планирани така, че да извадят станцията от строя – с други думи, просто за да прекъснат интернет връзката, така че хората да нямат достъп до интернет услуги, а определени институции, включително украинската армия, да бъдат лишени от достъп до мрежата. Сега вече всичко работи.“

#„Старлинк“ #станция за сателити #власти #пожар #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
2
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
4
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
5
Облачно време и валежи в съботния ден
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път на Пловдив
6
Стопанство от Римската епоха откриха археолози на Околовръстния път...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
6
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...

Още от: Европа

Етна изхвърли облак пепел на 4 км височина, спряха полетите в Катания
Етна изхвърли облак пепел на 4 км височина, спряха полетите в Катания
Умишлено повредени и откраднати жп кабели в Северна Германия доведоха до прекъсване на някои влакове Умишлено повредени и откраднати жп кабели в Северна Германия доведоха до прекъсване на някои влакове
Чете се за: 01:10 мин.
Над 35° в края на септември: Жегите не пускат Испания и Португалия (СНИМКИ) Над 35° в края на септември: Жегите не пускат Испания и Португалия (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия? Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в Португалия и Италия?
Чете се за: 02:22 мин.
Продажбите на имоти в Испания продължават да спадат Продажбите на имоти в Испания продължават да спадат
Чете се за: 01:17 мин.
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро задържаха на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско Шофьор загина при катастрофа във Великотърновско
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и изповедания Патриарх Даниил в Йерусалим: Молим се за мир сред всички народи и изповедания
Чете се за: 10:37 мин.
По света
Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани за очаквана...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в...
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ