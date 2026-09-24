Пожар в станцията за сателити „Старлинк“ разтревожи властите в Полша

Пожар в полска наземна станция за сателитите „Старлинк" разтревожи местните власти. Министърът по въпросите на цифровизацията определи случилото се като вероятен „елемент на хибридна война". Полицията и служители на агенцията за вътрешна сигурност разследват пожара, който не е причинил жертви и значителни щети.
Станцията, разположена на 40 километра от Варшава, играе критична роля за интернет връзката в Централна и Източна Европа, включително за украинската армия на фронта.
Кшищоф Гавковски, полски министър по въпросите на цифровизацията: „Пожарът обхвана електростанцията, захранваща генератора, и е ясно, че тези саботажни действия бяха целенасочено планирани така, че да извадят станцията от строя – с други думи, просто за да прекъснат интернет връзката, така че хората да нямат достъп до интернет услуги, а определени институции, включително украинската армия, да бъдат лишени от достъп до мрежата. Сега вече всичко работи.“