Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби правителствена база данни

За първи път в света - изкуствен интелект проникна без оторизация в правителствена база данни. Инцидентът е от Австралия, а пробивът е с агент на компанията OpenAI в база за статистически здравни данни. Новината съобщи австралийският премиер в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където изкуственият интелект и регулациите върху него са една от основните теми.

Датата е 18 юни - агент на изкуствения интелект на американската компания OpenAI прониква в портала за медицинска статистика на правителствена агенция, отговаряща за здравни данни, които не са поверителни. От американската компания установяват пробива едва през август.

Австралийското правителство е уведомено с мейл на 10 септември - изпратен до обща поща, която се проверява един път дневно.

Антъни Албанезе, премиер на Австралия: „Разговарях с изпълнителния директор на OpenAI - Сам Алтман, за да изряза крайната ни загриженост и разочарование, че на компанията й отне твърде дълго да ни информира за инцидента. Неприемлив е и начинът, по който бяхме информирани.“

Снимка: БТА

Задачата на модела е била да събере интернет данни за това, колко харчи австралийското правителство за медицина.

Ричард Марлс, вицепремиер на Австралия: „Говорим за обобщена медицинска статистика. Няма достъп нито до физически лица, нито до лични данни, самата система не е компрометирана.“

Новината дойде, докато изпълнителните директори на най-големите компании за изкуствен интелект участваха в специална среща на Съвета за сигурност на ООН за рисковете от технологията.

Сам Алтман, изпълнителен директор на OpenAI: „Нито един човек, компания или държава не трябва да може да използва най-мощните модели изкуствен интелект, за да налага своите възгледи за света върху някой друг.“ Дарио Амодей, изпълнителен директор на Anthropic: „Трябва да оставим настрана всичките си различия, за да се справим и със заплахата и с възможността, която се открива пред нас.“

Над 100 организации от цял свят подписаха открито писмо миналия месец с призив за координирани глобални усилия срещу заплахите от изкуствения интелект. А един от основните разработчици на новата технология предупреди, че тя може да заличи човечеството до 2030 г.