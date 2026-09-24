БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2...
Чете се за: 02:50 мин.
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани...
Чете се за: 03:15 мин.
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби правителствена база данни

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За първи път в света - изкуствен интелект проникна без оторизация в правителствена база данни. Инцидентът е от Австралия, а пробивът е с агент на компанията OpenAI в база за статистически здравни данни. Новината съобщи австралийският премиер в рамките на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, където изкуственият интелект и регулациите върху него са една от основните теми.

Датата е 18 юни - агент на изкуствения интелект на американската компания OpenAI прониква в портала за медицинска статистика на правителствена агенция, отговаряща за здравни данни, които не са поверителни. От американската компания установяват пробива едва през август.

Австралийското правителство е уведомено с мейл на 10 септември - изпратен до обща поща, която се проверява един път дневно.

Антъни Албанезе, премиер на Австралия: „Разговарях с изпълнителния директор на OpenAI - Сам Алтман, за да изряза крайната ни загриженост и разочарование, че на компанията й отне твърде дълго да ни информира за инцидента. Неприемлив е и начинът, по който бяхме информирани.“

Снимка: БТА

Задачата на модела е била да събере интернет данни за това, колко харчи австралийското правителство за медицина.

Ричард Марлс, вицепремиер на Австралия: „Говорим за обобщена медицинска статистика. Няма достъп нито до физически лица, нито до лични данни, самата система не е компрометирана.“

Новината дойде, докато изпълнителните директори на най-големите компании за изкуствен интелект участваха в специална среща на Съвета за сигурност на ООН за рисковете от технологията.

Сам Алтман, изпълнителен директор на OpenAI: „Нито един човек, компания или държава не трябва да може да използва най-мощните модели изкуствен интелект, за да налага своите възгледи за света върху някой друг.“

Дарио Амодей, изпълнителен директор на Anthropic: „Трябва да оставим настрана всичките си различия, за да се справим и със заплахата и с възможността, която се открива пред нас.“

Над 100 организации от цял свят подписаха открито писмо миналия месец с призив за координирани глобални усилия срещу заплахите от изкуствения интелект. А един от основните разработчици на новата технология предупреди, че тя може да заличи човечеството до 2030 г.

#правителствена база данни # Австралия #проби #изкуствен интелект

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
1
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с добавена стойност
2
Премиерът Радев: Искам да видя, че изнасяме готова продукция с...
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
3
Гледайте колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
4
Дъждовно в събота, ветровито в неделя
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
5
Белгия удари Италия и оглави групата в Лигата на нациите
Облачно време и валежи в съботния ден
6
Облачно време и валежи в съботния ден

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
6
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...

Още от: Австралия и Океания

В окото на урагана: Един от най-мощните урагани от десетилетия бушува в Тихия океан
В окото на урагана: Един от най-мощните урагани от десетилетия бушува в Тихия океан
Власт и технологии: Хакерска атака с изкуствен интелект срещу правителствен портал в Австралия Власт и технологии: Хакерска атака с изкуствен интелект срещу правителствен портал в Австралия
Чете се за: 00:42 мин.
Австралийският музикант Гари Андерсън почина на 79-годишна възраст Австралийският музикант Гари Андерсън почина на 79-годишна възраст
Чете се за: 02:02 мин.
Сидни е в плен на пролетни горещини Сидни е в плен на пролетни горещини
Чете се за: 01:55 мин.
Сидни отчете най-топлата зима от началото на метеорологичните наблюдения в Австралия Сидни отчете най-топлата зима от началото на метеорологичните наблюдения в Австралия
Чете се за: 02:22 мин.
Ураганът "Лала": 200 хиляди души без електричество в Хавай Ураганът "Лала": 200 хиляди души без електричество в Хавай
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро задържаха на ГКПП "Лесово" (СНИМКИ)
При акция на ГДБОП и митниците: Кокаин и марихуана за 2,2 млн. евро...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина, двама са в неизвестност (СНИМКИ) Четирима души загинаха при срутване на сграда в центъра на Атина, двама са в неизвестност (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
По света
МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани за очаквана мощна буря по източното крайбрежие на САЩ МВнР с предупреждение към пътуващите български граждани за очаквана мощна буря по източното крайбрежие на САЩ
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Протести в Европа заради скъпите горива: За какви мерки настояват в...
Чете се за: 02:22 мин.
Икономика
Ново тлеещо огнище близо до изгорелия цех в град Бяла отново вдигна...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кулминация от посещението на папа Лъв XIV във Франция
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Над 35° в края на септември: Жегите не пускат Испания и...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ