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БЧК подготвя доброволци за първа помощ по време на Евровизия 2027 в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 06:40 мин.
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Специални доброволчески екипи ще бъдат подготвени да оказват първа долекарска помощ при големи струпвания на хора

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В Бургас БЧК започва подготовката на специални доброволчески екипи, които ще оказва първа долекарска помощ по време на Евровизия 2027. Набират се младежи над 18 години и не се изисква медицинско образование. Обучението започва днес и ще продължи до април следващата година. Днес сме свикали доброволците ни, които са нови, на първа среща, за да могат да се опознаят един с друг.

Даниил Страхов, експерт в БЧК-Бургас: „Днес сме свикали доброволците ни, които са нови, на първа среща, за да могат да се опознаят един с друг. Днешната тема ще бъде основни знания, ролята на Червения кръст като цяло в единната спасителна система и нашето място в Република България и в целия свят. Ще продължим с основната тема – кръвотечения.“

По думите му целта е и хора без медицинско образование да придобият основни знания и практически умения за реакция в кризисни ситуации.

„Хубаво е всеки един от нас да има поне минимални знания при бедствия. Червеният кръст работи с тази цел – превенция. Ние работим, както знаете, преди бедствия, по време на бедствия и след бедствия“, каза Страхов.

Доброволците ще бъдат обучавани да оказват първа помощ при различни ситуации – кръвотечения, гръбначни и мозъчни травми, както и при спешни състояния, изискващи сърдечен масаж и използване на автоматичен външен дефибрилатор.

Даниил Страхов, експерт в БЧК-Бургас: „Не е по-различно. Точно тези наши звена доброволните екипи, които работят преди бедствия, аварии и кризи, те могат да работят в различни условия. Ще бъдат подготвени как да оказват първа помощ, съответно при кръвотечение, при гръбначна или мозъчна травма, как да правят сърдечен масаж на пострадал, работа с автоматичен външен дефибрилатор и много други неща.“

Особен акцент в подготовката ще бъде поставен върху действията при големи струпвания на хора. Предвижда се след приключването на основното обучение доброволците да участват и в мащабни симулационни действия, които ще пресъздават реални ситуации на терен.

„Да, ще бъдат. След като те преминат основните теми и горе-долу придобият представа как да работят на терен, мислим да направим по-мащабни симулационни действия, където всеки един от тях ще влезе в ролята на един такъв колега, спасител и член“, каза Страхов.

Доброволците, които се включват в обучението, са с различна подготовка и опит. Сред тях има медици, рехабилитатори, кинезитерапевти, парамедици, както и хора, които са преминали обучения по първа долекарска помощ.

Цонка Желязкова, БЧК-Бургас: „Доброволците идват с различни знания при нас. Някои от тях вече имат медицинско образование, някои от тях са активни медици, други са рехабилитатори, кинезитерапевти, някои от тях са парамедици, а други са хора, които години наред са се обучавали по първа долекарска помощ.“

Тя уточни, че според подготовката и квалификацията си доброволците ще могат да изпълняват различни функции.

Цонка Желязкова, БЧК-Бургас: „На тези хора, които ние знаем и от дипломата, и от картотеката, която имаме при нас, ние ще можем да делегираме по-основни функции в патрулиращия или в стационарния екип, когато му дойде времето. А другите могат да имат поддържаща роля, могат да подават материали, могат да се обаждат на 112, другите дейности, които се вършат едновременно по време на първата долекарска помощ.“

Все още няма определен конкретен брой доброволци, които ще бъдат необходими за обезпечаването на Евровизия 2027.

„На този етап няма как ние да искаме конкретна цифра, тъй като говорим за доброволци. Тук можем да видим – това е нагласата на обществото да се включват в такива дейности. За щастие, в Бургас такава нагласа има“, посочи Желязкова.

По думите ѝ БЧК вече разполага с действащи доброволци, а част от участниците в настоящото обучение ще се присъединят към тях. Българският червен кръст ще продължи да набира кандидати през следващите месеци. Целта е да бъдат привлечени както хора с вече придобити знания, така и желаещи да се обучат и да станат доброволци.

Цонка Желязкова, БЧК-Бургас: „Да, набираме още. Кампанията ще продължи поне още няколко месеца, защото вярваме, че не до всички е стигнала информацията, а и, както казахме, не е нужно човек да има медицинско образование. Той няма да се обучи за тези няколко месеца. Това не се случва така бързо.“

Тя подчерта, че подготовката няма да бъде ограничена единствено до Евровизия 2027.

„Но ще привлечем хора, които вече имат знания, ще привлечем хора, които имат желание занапред да бъдат наши доброволци. Нещата не свършват с Евровизия. Не дай си Боже, може да се случи нещо и след Евровизия – ние ще сме там, защото това е работата на Червения кръст“, допълни Желязкова.

Обучението на новите доброволци в Бургас започва днес, като подготовката ще продължи до април 2027 г.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова

#доброволчески екипи #Бургас #първа помощ #БЧК

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