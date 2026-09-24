Нови находки на Перперикон: Открити са фрагменти от антични статуи

Фрагменти от антични статуи откри експедицията на професор Николай Овчаров при разкопките на Перперикон.

Намерени са част от мъжка фигура в цял ръст и отломки от статуя на едро животно – вероятно лъв. Скулптурите са от периода III - IV век от новата ера и са изваяни от местен камък и са украсявали улиците и площадите на скалния град. Те вероятно са унищожени при приемането на християнството в Родопите.

Откритието подчертава голямото значение на Перперикон през Античността, свързано с добива на злато в близките рудници.