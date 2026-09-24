Превозвачите: Пълна забрана за движение на камиони в лявата лента ще създаде нови затруднения

Предложението тежкотоварните камиони над 12 тона да не могат да изпреварват и да се движат в лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища не е достатъчно добре обмислено и може да доведе до повече затруднения, отколкото да реши проблеми. Това коментира в "Денят започва" Йордан Арабаджиев от Международния съюз на превозвачите.

Арабаджиев обясни, че основният проблем е, че всички тежкотоварни автомобили ще бъдат принудени да се движат само в дясната лента, което може да доведе до образуване на колони.

„Ние смятаме, че тази мярка не е достатъчно добре обмислена и считаме, че тя ще доведе до повече затруднения, отколкото да реши проблеми. Пак ще влезем в историята на ЕС като първата държава, забранила движението на тежкотоварните автомобили по всички свои магистрали в цялата им дължина. Никъде в ЕС няма такава забрана, която да обхваща цялата пътна мрежа от автомагистрали и скоростни пътища и точно по тази причина ние считаме, че това ще доведе до определени затруднения в пътния трафик“, каза той.

По думите му при по-бавно движещ се камион всички останали тежкотоварни автомобили ще бъдат принудени да се наредят зад него, което ще забави движението.

„Представете си, че един автомобил се движи с по-ниска от максимално разрешената скорост, имам предвид под 90 км, да речем със 70. Всички останали тежкотоварни автомобили се нареждат след него и на първо място пада скоростта на всички тези превозни средства“, обясни Арабаджиев.

Той посочи и друг възможен проблем – при вливане в автомагистрала дясната лента може да бъде заета от колона тежкотоварни автомобили, което би затруднило включването на останалите превозни средства.

Той даде за пример практиката в други европейски държави, където ограниченията са по-скоро локални – в участъци с наклони, при сериозен тежкотоварен трафик или в определени зони.

Като по-подходящ вариант превозвачите посочват ограничения в определени часове и участъци, както и по-строг контрол върху вече съществуващите забрани за изпреварване.

Той предупреди, че прилагането на ограничението денонощно по всички магистрали може да доведе до сериозни колони, особено при наличие на бавно движещ се или извънгабаритен товар.

Вижте целия разговор с Йордан Арабаджиев във видеото.