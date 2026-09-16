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Ограничават камионите над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Хемус", АМ "Струма" заради трафика около 22 септември

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Ограничават камионите над 12 тона по АМ "Тракия", АМ "Хемус", АМ "Струма" заради трафика около 22 септември
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Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по АМ "Тракия", АМ "Хемус", АМ "Струма" и в участък от път I-1 в област Благоевград заради очаквания засилен трафик около Деня на Независимостта.

На 18 септември, петък, от 15.00 до 20.00 ч. ще бъде ограничено движението на камионите, излизащи от София. Товарните автомобили, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

На 22 септември, вторник, от 12.00 до 20.00 ч. ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще се движат без ограничения.

На АМ "Хемус" в участъка от София (км 0) до пътна връзка към кръгово кръстовище с път I-4 (87-и км), по АМ "Струма" и републикански път I-1 в участъка от п. в. "Симитли" (376-и км) до п. в. "Кресна" на АМ "Струма" (402-ри км) ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 т, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

За АМ "Тракия" ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. В посока София на магистралата забраната не важи за моторни превозни средства, които извършват превози на опасни товари (ADR) в участъка от п. в. "Ихтиман" (34-ти км) до п. в. "Вакарел" (23-ти км).

В друга отсечка с очакван интензивен трафик - път I-1 в района на Симитли, ще има реверсивно движение. По този начин ще се повиши безопасността на движение на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. На 18 и 19 септември, преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. На 22 септември ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една за Кулата.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на интернет страниците на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна картина за натовареността на движението по републиканските пътища.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик.

Забраната не се отнася до определени превози, сред които обществен транспорт на пътници, превоз на опасни товари, живи животни и бързоразвалящи се храни. Има специфични изключения и за отделни участъци на АМ „Тракия“, АМ „Хемус“ и АМ „Струма“.

В района на Симитли ще бъде въведено реверсивно движение. На 18 и 19 септември в посока Кулата ще има две ленти, а към София – една. На 22 септември движението към София ще е в две ленти, а към Кулата – в една.

От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания. Аварийните ленти на магистралите не трябва да се използват за придвижване при натоварен трафик.

Натовареността на движението може да се следи в реално време чрез интерактивната карта на Националното тол управление.

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