София разработва единен модел за управление на минералните води и бани

Столична община създаде работна група, която да разработи цялостен модел за управление и развитие на минералните води и бани в София, съобщиха от "Московска" 33. Целта е отделните обекти и находища да бъдат разгледани като общ ресурс и да бъде намерена икономическата и управленската логика, която да гарантира устойчивото им развитие.

Анализите обхващат 8 находища, управлявани от Столична община, както и още 4 с потенциал за разработване.

Целта е пътна карта за периода 2027–2035 г., която да определи приоритетите, последователността на действията и възможностите за развитие на отделните обекти. Финалният стратегически документ ще премине и през обществени консултации.

Председател на работната група е заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие“ арх. Любомир Георгиев. В състава ѝ влизат общински съветници, ръководители на общински предприятия и дружества, представители на браншови организации, както и хора с опит и експертиза в областта на минералните води.

„Не е достатъчно да възстановим една минерална баня. Трябва да знаем как тя ще живее след това – как ще се управлява, как ще се финансира, как ще използва минералния ресурс и как ще гарантираме обществения достъп до него. Затова разглеждаме минералните води и баните като общ ресурс на града“, посочи арх. Любомир Георгиев.

Работата е структурирана така, че минералните води и свързаните с тях общински активи да бъдат разгледани едновременно от гледна точка на природния ресурс, сградите и градската среда, нормативната рамка и икономическия им потенциал.

СНИМКИ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Първият етап включва базови анализи – хидрогеоложки паспорт на минералния ресурс, архитектурно-урбанистично досие на обектите и анализ на правната и регулаторната рамка. Целта е общината да разполага с актуална картина за наличния ресурс, състоянието и потенциала на сградите и териториите около тях, както и за правните възможности и ограничения пред развитието им.

Една от основните задачи е да бъде определен подходящият модел за стопанисване на минералните бани. Ще бъдат анализирани различни възможности – общинско предприятие, общинско търговско дружество, концесия, договор за урпавление или комбинация от различни модели.

Предстои обмен на информация и експертиза с Виена и Будапеща – как се управляват минералните води и свързаните с тях дружества, каква е нормативната рамка и кои от работещите решения могат да бъдат приложени или адаптирани към условията в София.

В Горна баня се работи по реставрацията на фасадата и покрива на сградата. За банята в Овча купел се разработва финансов модел за бъдещото ѝ управление.

За Централната минерална баня, където през пролетта беше извършено аварийно обследване, Столична община ще възложи проектиране за укрепване и реставрация на фасадата. След изпълнението на необходимите дейности целта е да бъдат премахнати и предпазните огради около сградата.